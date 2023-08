Lozano pone por delante capacidad de jugadores

La alegría de Jaime Lozano es más que evidente. Después de días llenos de incertidumbre, al fin puede nombrarse técnico de la selección mexicana. Adiós al título de interino.

En entrevista para la misma selección nacional, el “Jimmy” dio sus primeras declaraciones como el elegido para hacer del Mundial 2026, una Copa del Mundo inolvidable para México. “Me siento realizado, pero siempre he sido alguien con ambición. No me quedo con la Copa Oro o una medalla olímpica, siempre voy por más. Quiero ser un gran ejemplo para mi familia y todo un país”, indicó el exfutbolista.

“La selección es de todos, el Futbol es de capacidades y no de edades y la selección es de momentos, el jugador que esté en mejor momento es al que llamaremos y le daremos la oportunidad... Después de los Juegos Panamericanos, trabajaremos muy de cerca con la sub-23”, explicó el surgido de los Pumas.

Jaime Lozano va por un Mundial inolvidable

Difícilmente, Jaime Lozano dejará el cargo de la selección mexicana antes de la Copa del Mundo de 2026. Todo podría pasar, pero el respaldo del proyecto es grande y no tiene otro objetivo y sueño que trascender en el siguiente Mundial.

“Quiero hacer historia o seguir siendo parte de la historia del futbol mexicano y llegar lo más alto posible. Vamos a trabajar más que otro seleccionador, eso ténganlo en cuenta... Vamos a hacer un Mundial inolvidable para todos nosotros”, aseveró de forma contundente.

Asimismo, no le cierra la puerta a los naturalizados.

“No hay mexicanos A o B, la selección es de todos y así lo vamos a ver. El que tenga la ilusión y el que mejor represente al país va a estar. Tendrán su oportunidad, que no tengan duda”, dijo al respecto.

Asimismo, tocó el tema del Consejo de expertos que estarán apoyando a la Federación Mexicana de Futbol. Tenerlos a su disposición es una oportunidad inmejorable para Lozano.

“Hay que sacarle provecho a todos ellos, tendrán grandes enseñanzas e historias. Es la primera vez que se hace en México, me parece un gran proyecto, muy ambicioso. De mi parte poder escuchar a La Volpe a Aguirre, a Hierro, a Puyol, al que me digan, yo feliz. Es un lujo para mí”, concluyó.