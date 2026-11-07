LSM 2026 registra amplia convocatoria

Faltando dos semanas para su celebración, la Liga del Sur de México (LSM) 2026 de Jiu Jitsu Brasileño registra una importante respuesta a su convocatoria, con la participación prevista de competidores de Tabasco, Veracruz, Campeche y diversos municipios de Chiapas. El certamen se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en las instalaciones del Instituto del Deporte (Indeporte), en Tuxtla Gutiérrez.

Entre los representantes chiapanecos destacan exponentes de Cintalapa, Berriozábal, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, quienes formarán parte de esta competencia que busca consolidarse como una de las principales plataformas del llamado “arte suave” en el sureste mexicano.

El torneo llegará a su edición número 17, respaldado por la trayectoria de dos competencias de gran tradición en el estado: la Copa Chiapas y el Tux Open, cuyos antecedentes dieron origen a la Liga del Sur de México.

Prestigio y nivel competitivo

Bajo la dirección del profesor Adán Castillejos Gallegos, director general de Extreme Fight Academy (EFA), el certamen reunirá a practicantes de distintas academias, quienes podrán medir sus habilidades técnicas, su preparación y su experiencia competitiva.

El organizador destacó que la LSM mantiene como prioridades el rigor arbitral, el respeto a los reglamentos y la promoción de valores como disciplina, perseverancia, compañerismo y espíritu deportivo.

Los competidores tendrán la oportunidad de obtener medallas y reconocimientos, de acuerdo con sus respectivas divisiones y resultados.

Inscripciones todavía disponibles

Ante la favorable respuesta que ha tenido el torneo, Castillejos Gallegos reiteró la invitación a peleadores, entrenadores y academias para sumarse a esta edición, cuyas inscripciones permanecen abiertas.

Los interesados pueden pedir información y hacer su proceso de registro por medio de Whatsapp al 9611492995.