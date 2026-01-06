Luces y sombras en la XXVIII Carrera del Parachico

La XXVIII edición de la Carrera del Parachico volvió a consolidarse como uno de los eventos atléticos más emblemáticos de Chiapas, al conjugar deporte, cultura y tradición en un recorrido que año con año reúne a miles de personas. En esta ocasión, la convocatoria superó los 22 mil corredores, cifra que confirma el crecimiento sostenido y el arraigo social de una competencia que forma parte de la identidad de Chiapa de Corzo.

Desde el punto de vista cultural y de participación, la carrera mantuvo su esencia como una fiesta popular. Familias completas, atletas recreativos y corredores experimentados se sumaron a un ambiente lleno de color, música y simbolismo, reafirmando el valor histórico de una prueba que trasciende lo deportivo y se convierte en un punto de encuentro comunitario.

No obstante, el evento también dejó diversos señalamientos por parte de los participantes. El primer inconveniente se presentó durante el proceso de inscripción, cuando la plataforma digital colapsó en su lanzamiento, generando inconformidad entre quienes intentaban registrarse. Tras su reactivación, surgieron complicaciones en las categorías recreativas de 5 y 2 kilómetros, ya que el sistema limitó el acceso por rangos de edad, lo que derivó en que varios corredores fueran redireccionados automáticamente a la distancia de 15 kilómetros.

Incidencias

El día de la carrera, la logística volvió a ser tema de discusión. La salida fue anunciada por el “staff” para las 7:30 horas, pese a que el horario oficial marcaba las 7:00, situación que generó molestia entre los atletas y obligó a respetar finalmente la hora pactada. Ya en ruta, uno de los puntos más delicados se registró en el tramo del puente de acceso a Chiapa de Corzo, donde la falta de control vial provocó que los corredores se encontraran con vehículos en circulación, obligándolos a avanzar entre el tráfico.

En ese mismo sector, y en medio del colapso vehicular, se registró el atropellamiento de una persona de la tercera edad por una motocicleta que acompañaba la competencia, hecho que incrementó la preocupación entre los atletas. Esta situación evidenció la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad vial en zonas de alto flujo vehicular.

A esto se sumó la inconformidad por la entrega de medallas, ya que, aunque la organización contempló un total de 10 mil preseas, varios corredores de la distancia de 15 kilómetros no lograron recibirla, lo que abrió el debate sobre la logística y el control de participación.

La XXVIII Carrera del Parachico reafirmó su grandeza como tradición deportiva, pero también dejó claras áreas de oportunidad que deberán ser atendidas para fortalecer su organización y seguridad.Lo buenoSuperaron el récord de inscripcionesIntegración de atletas de otros paísesTradición y cultura durante la carreraLo maloPágina de registros obsoletaConvocatoria específicaMala organización en salida y metaLo feoCaos vialUna persona atropelladaMedallas faltantes