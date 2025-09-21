Lucha encarnizada en los playoffs

Abraham Calderón, Eloy Sebastián López y Enrique Baca continúan la disputa por el título de Nascar México Series este fin de semana en el Ecocentro de Querétaro.

La temporada regular ha quedado atrás y ahora todo se reduce a cuatro fechas que comenzaron en San Luis Potosí, para continuar este 21 de septiembre en tierras queretanas.

Abraham, llega ubicado en la cuarta posición, mientras López Falcón lo hace en la quinta posición y Baca como octavo, por lo que deberá esmerarse para continuar en playoffs.

El sentir en las filas de Escudería Telmex Telcel es que el objetivo debe ser continuar vivos en la lucha por el campeonato, dejando atrás las dos primeras nueve fechas de playoffs y aprendiendo de todos los errores y aciertos, ya que en la mira prevalece recuperar el trofeo de campeón de la categoría.

“Esta etapa del campeonato siempre es emocionante. Vamos a una pista que es de gran tradición en el campeonato, donde hemos conseguido buenos resultados. Ya no hay margen de error. Tenemos que salir a ganar para seguir avanzando en los playoffs”, aseguró Abraham Calderón.

Por su parte, Enrique Baca manifestó sentirse contento y motivado por ser parte de la etapa final del campeonato. “Sabemos que es importante mantenerse y esperamos seguir avanzando en las siguientes etapas. Vienen pistas que nos gustan y donde hemos tenido buenos resultados”.

Finalmente, Eloy Sebastián López declaró: “Estamos listos para Querétaro. Y hemos trabajado para llegar en excelente forma a esa carrera. Es una pista que nos gusta, pero siempre tienes que ser inteligente porque un error por pequeño que sea suele pagarse caro”.