Luciana Munguía conquista Brasil

La basquetbolista chiapaneca Luciana Munguía escribió una página dorada para el deporte estatal al proclamarse campeona internacional de Minibasket con la Selección Mexicana, durante un torneo celebrado en Brasil, resultado que coloca de nueva cuenta a Chiapas en el escenario internacional gracias al talento y dedicación de una joven atleta que ha destacado desde sus primeros pasos en las duelas.

La jugadora, formada en la Academia Gigantes y representante de Ademeba Chiapas, fue parte del combinado nacional que conquistó el campeonato tras una destacada actuación colectiva, demostrando el crecimiento del baloncesto mexicano en categorías infantiles y el nivel competitivo que poseen las nuevas generaciones.

Esfuerzo

El título representa la recompensa al esfuerzo, disciplina y constancia que Luciana ha mostrado a lo largo de su proceso deportivo. Su compromiso con el entrenamiento y el respaldo de su familia, entrenadores y compañeros han sido fundamentales para alcanzar este importante logro, que hoy la convierte en un referente para las niñas y niños que practican el basquetbol en Chiapas.

Con esta conquista, la chiapaneca también llevó el nombre de su estado, de Ademeba Chiapas y de la Academia Gigantes a lo más alto del podio internacional, consolidando el trabajo que se realiza desde las categorías formativas para impulsar nuevos talentos hacia escenarios de mayor exigencia.

La obtención del campeonato fue celebrada por la comunidad deportiva chiapaneca, que reconoció el desempeño de la joven seleccionada nacional y destacó el papel que ha desempeñado la Academia Gigantes en su formación, así como el trabajo del entrenador Mauricio Cerecedo, quien ha sido parte importante de su desarrollo dentro de las canchas.

El logro también fue ampliamente reconocido por familiares, entrenadores, jugadores y dirigentes del baloncesto estatal, quienes coincidieron en que este resultado es una muestra de que el talento chiapaneco puede competir al más alto nivel cuando existe preparación, disciplina y acompañamiento durante el proceso deportivo.

Para Luciana Munguía, este campeonato representa uno de los momentos más importantes de su naciente carrera, aunque también marca el inicio de nuevos retos dentro de su formación como deportista. Su actuación en Brasil deja en claro que el futuro del basquetbol chiapaneco cuenta con una generación capaz de representar dignamente a México en competencias internacionales.

Con apenas unos años dentro del deporte ráfaga, la basquetbolista ya presume un título internacional con la Selección Mexicana, un logro que inspira a nuevas generaciones y confirma que los sueños pueden alcanzarse con trabajo, perseverancia y pasión por el deporte.