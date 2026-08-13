Luis Alvarado se queda con el subcampeonato

Con una destacada actuación bajo los tres postes, Luis Noé Alvarado Bautista consiguió el subcampeonato de la categoría Niños Héroes (2015-2016) en el Torneo de Porteros, que reunió a 100 jóvenes guardametas con el objetivo de poner a prueba sus habilidades en diferentes retos propios de la posición.

El representante de Fénix FC mostró seguridad y buenos reflejos a lo largo de la competencia, para avanzar en las diferentes etapas hasta colocarse en la pelea por los primeros lugares de su categoría.

Reto

Luis Noé afrontó cada uno de los desafíos con concentración y determinación, poniendo en práctica aspectos fundamentales para un arquero como la reacción, colocación, coordinación y capacidad para responder ante situaciones de presión.

La actividad permitió que los participantes demostraran sus cualidades individuales mediante diferentes dinámicas y duelos enfocados específicamente en el trabajo de los guardametas.

Para el joven integrante de Fénix FC, el resultado representa un reconocimiento al trabajo que viene haciendo durante su proceso de formación, además de convertirse en una experiencia importante para continuar adquiriendo confianza y preparación.

Después de superar los diferentes retos del torneo, Luis Noé logró colocarse entre los mejores de la división Niños Héroes y aseguró un lugar en el podio al finalizar como segundo lugar.

El subcampeonato también representa una motivación para el atleta, quien continúa desarrollándose en una posición que requiere disciplina, concentración y constancia.

Experiencia

Con este resultado, Luis Noé Alvarado suma una nueva experiencia competitiva a su trayectoria y mantiene el objetivo de seguir mejorando sus condiciones como arquero y representar de buena manera a su equipo en futuros compromisos.

La participación del joven guardameta refleja además el crecimiento de las categorías infantiles y la importancia de generar torneos especializados que permitan a los porteros desarrollar sus habilidades y enfrentarse a diferentes escenarios de competencia.