Luis Antonio Aguilar domina la tarima

Luis Antonio Aguilar López se convirtió en la gran figura del 28º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. & Miss Chiapas 2026, celebrado en el Teatro Universitario de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.
Aguilar López (Alegría) encabezó las votaciones en Classic Physique Avanzados, delante de Bardo Emilio Guillén Jiménez (Lobos Gym) y Axel Jesús Gordillo Hernández (Power Fitness).
El coloso cerró su sobresaliente participación coronándose Campeón Absoluto, por delante de Hegel Camposeco (Búfalos), para después conquistar Campeón de Campeones ante los otrora monarcas estatales, Miguel Ángel Cruz Zúñiga (GR Titanium) y Daniel Bernabé Morales Morales (Endeavor).
Gran convocatoria
El certamen, promovido por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, reunió a un total de 81 competidores de 15 municipios.
En la categoría Fitness Figura Única, Marisol Castañón Gómez (Energym) hizo valer su experiencia en la tarima para coronarse. En Fitness Bikini Novatas se impuso Rocío Guadalupe Vázquez Hernández (Gimnasio AFC); Iris Viridiana Camacho Álvarez (Power Fitness) ganó en Wellness Principiantes; en Wellness Novatas se proclamó campeona Jessica Itzel Morales Cruz (Lobos Gym), y Victoria Jazmín Velázquez Quiroz (River’s), en Wellness Avanzadas.
Los mejores
Pedro Jiménez López (Imperium Fit) triunfó en Classic Physique Principiantes, y en Novatos, Bret Williams Díaz Gallegos (Gravity Fit) fue el primero.
En Fisicoconstructivismo Principiantes, Pedro Jiménez (Imperium Fit) obtuvo el título; Gerardo Ramírez Nicasio (Alfa) dominó Novatos y Alejandro Rosas Frías (Gravity Fit) ganó la división hasta 65 kilos.
Por su parte, Hegel Jared Camposeco Borrallas (Bufalo’s) conquistó la de hasta 70 kilos, y Bardo Emilio Guillén Jiménez (Lobos), la de hasta 75 kg.
En Men’s Physique, José Carlos Grajales Cruz (Body Pump) se impuso en Principiantes, Ernesto de Jesús Mancilla Hernández (Gravity Fit) en Novatos y Luis Antonio Corzo Coello (Gravity Fit) en Avanzados.
RESULTADOS
Fitness Figura Única
1º Marisol Castañón Gómez
2º Diana Laura Rudamas Nieves
3º María Antonieta Vázquez de León
Fitness Bikini Novatas
1º Rocío Guadalupe Vázquez Hernández
2º Priscila Pérez Estrada
Wellness Principiantes
1º Iris Viridiana Camacho Álvarez
Wellness Novatas
1º Jessica Itzel Morales Cruz
2º Silvia González López
Wellness Avanzadas
1º Victoria Jazmín Velázquez Quiroz
2º Yesenia del Carmen Díaz López
Classic Physique Principiantes
1º Pedro Jiménez López
2º Ángel Eduardo Pola Cal y Mayor
3º Óscar Josué Molina Zenteno
Classic Physique Novatos
1º Bret Williams Díaz Gallegos
2º Luis Alejandro Rivera Guzmán
3º Aurelio Patricio Hernández Mendoza
Classic Physique Avanzados
1º Luis Antonio Aguilar López
2º Bardo Emilio Guillén Jiménez
3º Axel Jesús Gordillo Hernández
Fisicoconstructivismo Principiantes
1º Pedro Jiménez López
2º Óscar Josué Molina Zenteno
3º Ángel Eduardo Pola Cal y Mayor
Fisicoconstructivismo Novatos
1º Gerardo Ramírez Nicasio
2º Bret Williams Díaz Gallegos
3º Israel Benjamín Hidalgo Valencia
Hasta 65 kilos
1º Alejandro Rosas Frías
2º Haralt de Jesús Herrera Escobar
3º Eric Fabricio Orozco Pineda
Hasta 70 kilos
1º Hegel Jared Camposeco Borrallas
2º Axel Jesús Gordillo Hernández
3º Mario Antonio Aguilar Gordillo
Hasta 75 kilos
1º Bardo Emilio Guillén Jiménez
2º Antonio Cisneros del Ángel
Campeón Absoluto
1º Luis Antonio Aguilar López
2º Hegel Jared Camposeco Borrallas
3º Bardo Emilio Guillén Jiménez
Campeón de Campeones
1º Luis Antonio Aguilar López
2º Miguel Ángel Cruz Zúñiga
3º Daniel Bernabé Morales Morales
Men’s Physique Principiantes
1º José Carlos Grajales Cruz
2º Cristopher de la Torre Pérez
Men’s Physique Novatos
1º Ernesto de Jesús Mancilla Hernández
2º Luis Alejandro López Coello
3º Gerardo Ramírez Nicasio
Men’s Physique Avanzados
1º Luis Antonio Corzo Coello
2º Gerardo Matiaz González