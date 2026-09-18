Luis Antonio Aguilar domina la tarima

Luis Antonio Aguilar López se convirtió en la gran figura del 28º Campeonato Estatal Selectivo de Fisicoconstructivismo y Fitness Mr. & Miss Chiapas 2026, celebrado en el Teatro Universitario de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Aguilar López (Alegría) encabezó las votaciones en Classic Physique Avanzados, delante de Bardo Emilio Guillén Jiménez (Lobos Gym) y Axel Jesús Gordillo Hernández (Power Fitness).

El coloso cerró su sobresaliente participación coronándose Campeón Absoluto, por delante de Hegel Camposeco (Búfalos), para después conquistar Campeón de Campeones ante los otrora monarcas estatales, Miguel Ángel Cruz Zúñiga (GR Titanium) y Daniel Bernabé Morales Morales (Endeavor).

Gran convocatoria

El certamen, promovido por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, que preside Jorge Jiménez Argüello, reunió a un total de 81 competidores de 15 municipios.

En la categoría Fitness Figura Única, Marisol Castañón Gómez (Energym) hizo valer su experiencia en la tarima para coronarse. En Fitness Bikini Novatas se impuso Rocío Guadalupe Vázquez Hernández (Gimnasio AFC); Iris Viridiana Camacho Álvarez (Power Fitness) ganó en Wellness Principiantes; en Wellness Novatas se proclamó campeona Jessica Itzel Morales Cruz (Lobos Gym), y Victoria Jazmín Velázquez Quiroz (River’s), en Wellness Avanzadas.

Los mejores

Pedro Jiménez López (Imperium Fit) triunfó en Classic Physique Principiantes, y en Novatos, Bret Williams Díaz Gallegos (Gravity Fit) fue el primero.

En Fisicoconstructivismo Principiantes, Pedro Jiménez (Imperium Fit) obtuvo el título; Gerardo Ramírez Nicasio (Alfa) dominó Novatos y Alejandro Rosas Frías (Gravity Fit) ganó la división hasta 65 kilos.

Por su parte, Hegel Jared Camposeco Borrallas (Bufalo’s) conquistó la de hasta 70 kilos, y Bardo Emilio Guillén Jiménez (Lobos), la de hasta 75 kg.

En Men’s Physique, José Carlos Grajales Cruz (Body Pump) se impuso en Principiantes, Ernesto de Jesús Mancilla Hernández (Gravity Fit) en Novatos y Luis Antonio Corzo Coello (Gravity Fit) en Avanzados.

RESULTADOS

Fitness Figura Única

1º Marisol Castañón Gómez

2º Diana Laura Rudamas Nieves

3º María Antonieta Vázquez de León

Fitness Bikini Novatas

1º Rocío Guadalupe Vázquez Hernández

2º Priscila Pérez Estrada

Wellness Principiantes

1º Iris Viridiana Camacho Álvarez

Wellness Novatas

1º Jessica Itzel Morales Cruz

2º Silvia González López

Wellness Avanzadas

1º Victoria Jazmín Velázquez Quiroz

2º Yesenia del Carmen Díaz López

Classic Physique Principiantes

1º Pedro Jiménez López

2º Ángel Eduardo Pola Cal y Mayor

3º Óscar Josué Molina Zenteno

Classic Physique Novatos

1º Bret Williams Díaz Gallegos

2º Luis Alejandro Rivera Guzmán

3º Aurelio Patricio Hernández Mendoza

Classic Physique Avanzados

1º Luis Antonio Aguilar López

2º Bardo Emilio Guillén Jiménez

3º Axel Jesús Gordillo Hernández

Fisicoconstructivismo Principiantes

1º Pedro Jiménez López

2º Óscar Josué Molina Zenteno

3º Ángel Eduardo Pola Cal y Mayor

Fisicoconstructivismo Novatos

1º Gerardo Ramírez Nicasio

2º Bret Williams Díaz Gallegos

3º Israel Benjamín Hidalgo Valencia

Hasta 65 kilos

1º Alejandro Rosas Frías

2º Haralt de Jesús Herrera Escobar

3º Eric Fabricio Orozco Pineda

Hasta 70 kilos

1º Hegel Jared Camposeco Borrallas

2º Axel Jesús Gordillo Hernández

3º Mario Antonio Aguilar Gordillo

Hasta 75 kilos

1º Bardo Emilio Guillén Jiménez

2º Antonio Cisneros del Ángel

Campeón Absoluto

1º Luis Antonio Aguilar López

2º Hegel Jared Camposeco Borrallas

3º Bardo Emilio Guillén Jiménez

Campeón de Campeones

1º Luis Antonio Aguilar López

2º Miguel Ángel Cruz Zúñiga

3º Daniel Bernabé Morales Morales

Men’s Physique Principiantes

1º José Carlos Grajales Cruz

2º Cristopher de la Torre Pérez

Men’s Physique Novatos

1º Ernesto de Jesús Mancilla Hernández

2º Luis Alejandro López Coello

3º Gerardo Ramírez Nicasio

Men’s Physique Avanzados

1º Luis Antonio Corzo Coello

2º Gerardo Matiaz González