Luis Goulart busca recomponer el camino

Terminar la carrera y hacerlo dentro del Top Ten será el principal objetivo de Luis Goulart en la sexta fecha de la Trucks México Series 2026, luego de enfrentar una serie de complicaciones en las jornadas más recientes del campeonato.

El piloto brasileño naturalizado mexicano, integrante del Prime Sports Racing Team, llegará al óvalo del autódromo de Querétaro al mando de la camioneta 11, con la intención de recuperar terreno en la clasificación general, donde actualmente ocupa el lugar 16 con 146 unidades.

Goulart reconoció que las fechas de Tulum y Aguascalientes fueron complicadas, por lo que considera necesario mejorar desde la calificación para largar en una mejor posición y evitar la zona media de la parrilla, donde suelen presentarse más contactos durante la competencia. “La motivación y el compromiso siguen siendo los mismos, vamos a buscar levantarnos en el serial”, señaló el piloto, quien confía en adaptarse rápido al óvalo queretano, de mil 275 metros de longitud.

Aunque ya ha corrido varias veces en Querétaro en formato de circuito, Goulart explicó que el trazado oval representa un reto distinto, especialmente en las curvas tres y cuatro, que serán nuevas para él. Pese a ello, se dijo preparado para afrontar la fecha y cerrar la carrera en la vuelta del líder.