Luis Guillén debuta con triunfo

El entrenador chiapaneco Luis Guillén escribió un nuevo capítulo en su carrera profesional al debutar como auxiliar técnico en la Liga de Expansión MX, integrando el cuerpo técnico encabezado por Mario García en Piratas FC, conjunto que inició su participación en el certamen con una victoria de 1-0 sobre Atlético Morelia.

El encuentro tuvo un significado especial para la afición veracruzana, ya que representó el regreso del Futbol de esta categoría al puerto jarocho después de siete años de ausencia. Más de 10 mil aficionados se dieron cita en el estadio para ser testigos del nacimiento de este nuevo proyecto deportivo y celebrar el triunfo de su equipo en una noche histórica.

Con apenas 30 años de edad, Guillén continúa consolidando su proceso de crecimiento en el Futbol mexicano. Su trayectoria incluye experiencia en la Liga TDP, Liga Premier y Fuerzas Básicas de la Liga MX, escalando a la Liga de Expansión MX, considerada la antesala del máximo circuito nacional.

Su incorporación al cuerpo técnico de Mario García significa un paso importante en su desarrollo profesional al trabajar junto a uno de los estrategas con mayor recorrido en el balompié del país. La experiencia adquirida en los últimos años le ha permitido abrirse camino en distintas categorías, fortaleciendo su perfil como entrenador.

El debut con victoria no solo significó un resultado positivo para Piratas FC, sino también un logro personal para el estratega chiapaneco, quien continúa representando al estado en el Futbol profesional y construyendo una carrera que sigue en ascenso.