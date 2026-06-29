Luis Guillén, se sube al barco de Piratas FC

El entrenador chiapaneco Luis Fernando Guillén Cruz se incorporó al cuerpo técnico de Piratas FC, equipo de Veracruz que participará en la Liga de Expansión MX a partir de la temporada 2026-2027; ocupará el cargo de auxiliar técnico en el equipo que será dirigido por Mario García

Nueva etapa

el estratega originario de Ocozocoautla de Espinosa llega a este nuevo proyecto tras su paso como director técnico de la categoría Sub-17 del Club Puebla, dentro de las Fuerzas Básicas de la Liga MX.

Antes de llegar a Puebla, Guillén dirigió a Deportivo Profutsoccer y Deportivo San Cristóbal en Liga TDP y posteriormente estuvo al frente de Tapachula FC en la Serie A de la Liga Premier FMF, donde encabezó el proyecto del conjunto chiapaneco durante dos torneos cortos.

Con el Club Puebla, el técnico chiapaneco tuvo actividad en una estructura formativa de Primera División, al dirigir a la Sub-17 durante el Apertura 2025. Esa etapa antecede su llegada al cuerpo técnico de Piratas FC, institución que tendrá como sede el estadio Luis “Pirata” Fuente.

El equipo veracruzano será encabezado por Mario García, entrenador con experiencia en la Liga de Expansión MX y con antecedentes de campeonatos en la categoría, por lo que la expectativa de pelear por un título es alta para el joven entrenador chiapaneco.