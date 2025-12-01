Luis Guizar completa el Reto Chiapas 172 km

El corredor de fondo, Luis Antonio Guizar Alfaro, logró concretar uno de los retos más demandantes del Atletismo estatal: completar una ruta de 172 kilómetros que une a Comitán de Domínguez con la capital chiapaneca. La travesía inició el viernes a las 6:30 de la mañana y concluyó la noche del sábado, alrededor de las 23:00 horas, cuando el atleta ingresó al parque Caña Hueca después de más de 40 horas ininterrumpidas de actividad.

El atleta, conocido popularmente como “Luis cuatro pulmones”, se mantuvo en movimiento a lo largo de distintos tramos carreteros que conectan varias regiones del estado. La ruta incluyó los municipios de Comitán, Villa Las Rosas, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, generando expectación en cada punto donde vecinos, clubes deportivos y corredores recreativos se sumaron por momentos para acompañarlo.

Exponente estatal

El esfuerzo físico requirió un ritmo administrado, pausas controladas para hidratación y un equipo de apoyo que verificó condiciones de seguridad durante toda la trayectoria. A pesar del cambio de clima entre zonas frías y cálidas, Guizar mantuvo la estabilidad necesaria para afrontar pendientes prolongadas, descensos técnicos y largas rectas que suelen desgastar a los corredores de ultradistancia.

La llegada a Tuxtla Gutiérrez marcó el cierre de una prueba que, más allá de la resistencia, pone de manifiesto el auge de los desafíos de alto kilometraje en la entidad. Con este recorrido, Guizar se posiciona entre los exponentes más constantes de las pruebas extremas en Chiapas, reafirmando que el estado se suma a la tendencia nacional de corredores que buscan superar sus propios límites mediante rutas de larga duración.

El Reto Chiapas 172 km se consolida así como un referente para quienes desean incursionar en distancias superiores al maratón, demostrando que el Atletismo de fondo continúa ganando terreno en la agenda deportiva local.