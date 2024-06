Luis Malagón, descartado para Brasil

La selección mexicana se prepara para enfrentar a su símil de Brasil este sábado en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos, en el que será el último partido amistoso antes de la Copa América, y aunque está obligado a dar una buena imagen tras la humillante goleada en manos de Uruguay, no podrá jugar con su cuadro titular.

De acuerdo con Gibrán Araige, el Tri tendrá una baja sensible para enfrentar al país con más copas del mundo en sus vitrinas. “México enfrentará a Brasil con las alarmas encendidas. Hay un dolor de cabeza para Jaime Lozano porque decíamos que ya venía el cuadro de lujo, pero no hay buenas noticias. Luis Ángel Malagón está lesionado, tiene un tirón en el glúteo, es muy probable que no juegue contra Brasil”, señaló en el programa “Línea de 4”.

Quien fuera llamado a ser el próximo titular del Tricolor ante la ausencia de Guillermo Ochoa le dio su lugar a Raúl “Tala” Rangel para el duelo contra Uruguay, y ahora se lo cederá a Julio González, el portero de Pumas que busca ganarse la titularidad del Tri.

Posible baja para Copa América

El arquero del América, Luis Ángel Malagón, se perderá el último partido amistoso de la selección mexicana, contra Brasil, tras sufrir un tirón en un glúteo y molestias musculares que derivaron en estudios para determinar la gravedad de su lesión. Para su mala fortuna, su recuperación será de tres a cuatro semanas y por ende, podría perderse la Copa América.

De acuerdo con Gibrán Araige, de TUDN, “es muy probable que Luis Ángel Malagón se pierda la Copa América; su tiempo de recuperación será de 3 a 4 semanas”. Citando la publicación de un video de Malagón subiendo a una camioneta para realizarse los estudios correspondientes, Araige agrega que Jaime Lozano podría dar de baja al portero bicampeón de la Liga MX con las Águilas y podría convocar a Guillermo Ochoa o Carlos Acevedo.