Luis Mario Nájera conquista bronce mundial

El destacado paratleta chiapaneco Luis Mario Nájera Vleeschower volvió a poner en alto el nombre de México al conquistar el bronce en el Grand Prix Mundial de Para-Tae Kwon Do, celebrado en Roma, Italia, dentro de la división de menos de 80 kilogramos.

El medallista paralímpico inició su participación como sembrado número dos de la categoría, lo que le permitió avanzar directamente a la ronda de cuartos de final. En esa instancia mostró su calidad al superar al representante de Japón, Ito, para asegurar su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

En las semifinales, Nájera enfrentó al uzbeko Muhammad en un combate de alta intensidad que mantuvo la expectativa hasta los últimos instantes. El primer asalto favoreció al asiático, quien logró remontar una desventaja de cinco puntos, para imponerse por marcador de 18-15.

Para el segundo episodio, el chiapaneco sacó a relucir su experiencia internacional y consiguió igualar el combate al conectar una patada decisiva en los segundos finales, adjudicándose el "round" por 20-18.

Sin embargo, en el tercero y definitivo asalto, el representante de Uzbekistán impuso condiciones para quedarse con la victoria por 27-8 y avanzar a la gran final de la competencia.

A pesar de la derrota en semifinales, el resultado permitió a Luis Mario Nájera asegurar la medalla de bronce, sumando un nuevo logro internacional a su exitosa trayectoria deportiva. Además, la presea obtenida representa una importante cosecha de puntos para el ranking mundial, factor clave en el proceso de clasificación rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.