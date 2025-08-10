Luis Morán debuta en la Liga Mexicana

El deporte chiapaneco vive un momento de orgullo con el debut de Luis Fernando Morán en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). El lanzador originario de Pijijiapan tuvo su presentación nada menos que en los “playoffs”, defendiendo los colores de los Charros de Jalisco desde la lomita de los disparos.

Su ingreso a la liga profesional no ha sido casualidad, sino el resultado de un proceso de formación que comenzó desde muy joven y que se consolidó en Campeche, donde fue pulido técnicamente bajo la supervisión de otro chiapaneco destacado: Miguel Solís, originario de Arriaga y miembro del Salón de la Fama de la Liga Mexicana del Pacífico, recordado por su exitosa trayectoria con los Saraperos de Saltillo.

El debut de Morán en una etapa tan exigente como la postemporada es muestra de la confianza que el cuerpo técnico de Charros tiene en su capacidad. Su labor en la loma no solo representa un logro personal, sino también una motivación para las nuevas generaciones de peloteros chiapanecos que sueñan con llegar al máximo nivel del Beisbol nacional.

Chiapas continúa demostrando que tiene talento para destacar en cualquier disciplina, y en este caso, en el llamado “rey de los deportes”. La aparición de Luis Fernando en la LMB se suma a la lista de atletas estatales que con esfuerzo y dedicación han logrado trascender más allá de las fronteras locales para competir en escenarios de primer nivel.

Con esta oportunidad, Morán inicia una etapa que podría ser el comienzo de una larga y fructífera carrera en el Beisbol profesional. La experiencia adquirida en los “playoffs” servirá como impulso para consolidarse en la rotación y seguir escalando en su trayectoria.