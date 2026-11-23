El orgullo de Venustiano Carranza, Luis Mario Nájera Vleeschower, volvió a escribir una página histórica para el deporte chiapaneco y mexicano, al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Parataekwondo, celebrado en Muju, Corea del Sur, donde se proclamó subcampeón de la categoría K44, división -80 kilogramos.

El taekwondoín chiapaneco tuvo una destacada actuación en la justa internacional, en la que consiguió asegurar su presencia en el podio tras superar las primeras rondas de eliminación directa. En los octavos de final derrotó al georgiano Lasha Tkemaladze, mientras que en los cuartos de final se impuso al británico Joseph Lane, resultados que le permitieron avanzar entre los mejores exponentes de su división.

Con el boleto a las semifinales, Nájera tenía garantizada al menos la medalla de bronce, pero su determinación y calidad competitiva lo llevaron a continuar en la búsqueda de un lugar en la gran final.

Semifinal

En esa instancia enfrentó al brasileño Joel Gomes da Silva, en un combate que representaba la oportunidad de disputar el oro mundial. El representante mexicano consiguió avanzar hasta la final, donde se quedó con la presea de plata al caer 1-2 ante Emre Bulgur de Turquía, resultado que lo confirmó como uno de los mejores exponentes del Parataekwondo a nivel internacional.

La conquista tiene un significado especial para el deportista chiapaneco, quien encontró en esta competencia la oportunidad de cobrar revancha deportiva luego de su participación en el Campeonato Mundial de Veracruz 2023, donde no pudo alcanzar el resultado esperado. Esta vez, en territorio surcoreano, consiguió subir al podio y consolidar su crecimiento dentro de la disciplina.

El resultado también representa un nuevo capítulo en la trayectoria de un atleta que ya había colocado a México en lo más alto de la conversación deportiva internacional, luego de conquistar la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Con aquella actuación paralímpica, Nájera se convirtió en uno de los grandes referentes del deporte adaptado mexicano, además de llevar el nombre de Chiapas a una de las máximas competencias del movimiento paralímpico.

De los mejores

Ahora, con el subcampeonato mundial, el originario de Venustiano Carranza reafirma su condición de atleta de élite y demuestra que su talento, disciplina y perseverancia continúan dando resultados en los escenarios más exigentes.

La medalla conseguida en Muju representa un motivo de orgullo para su municipio, para Chiapas y para todo México, al tratarse de un logro que reconoce el esfuerzo de un deportista que ha construido una trayectoria destacada a través de la constancia y el trabajo.