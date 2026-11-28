Con la intención de cerrar la primera vuelta como líder del grupo 2, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) visita este sábado 28 de noviembre al Antequera FC de Oaxaca, en compromiso correspondiente a la fecha 13 de la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP MX.

El encuentro está programado para las 15:00 horas y representa el primero de tres compromisos que el conjunto universitario disputará en un lapso de siete días, con el objetivo de sumar nueve puntos y mantener su buen paso, que actualmente lo coloca como sexto mejor equipo a nivel nacional.

Al término de la preparación, el delantero Luis Pérez resaltó el compromiso del plantel para afrontar este exigente calendario, y aseguró que la escuadra se encuentra preparada para responder en cada partido. “Son nueve puntos y vamos por ellos. Va a haber rotaciones, pero el equipo va a estar al cien por ciento para estos partidos”, expresó.

Sobre el oponente, que viene de vencer por 3-2 a Tapachula FC, el atacante advirtió que no existe espacio para la confianza, pese a la diferencia en la clasificación, pues considera que todos los equipos representan un desafío.

“Ningún equipo es chico aquí. Acaba de ganarle a Tapachula y nosotros vamos como si jugáramos contra el primer lugar, siempre respetando al rival, pero vamos a ganar”, señaló.

Posteriormente, Lechuzas recibirá a Chifut el martes 1 de diciembre en el estadio Flor de Sospó y visitará a UDS FC, en una doble jornada que tendrá un ingrediente especial por tratarse de enfrentamientos entre representativos chiapanecos.

En el plano individual, Pérez, de 21 años y originario de Azcapotzalco, Ciudad de México, suma cuatro anotaciones en su primera etapa con el conjunto universitario. El atacante reconoció que su llegada implicó un proceso de adaptación a la ciudad y al nivel competitivo del grupo 2, aunque ahora busca incrementar su cuota goleadora y aportar más asistencias.