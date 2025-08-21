Luis Roberto Alves jugará en Tuxtla

Luis Roberto Alves, “Zague”, máximo goleador histórico del Club América, fue confirmado para disputar el esperado partido de leyendas entre América y Chivas, que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez. La noticia generó gran expectativa entre la afición chiapaneca, que tendrá la oportunidad de ver a una de las figuras más emblemáticas en la historia azulcrema.

“Zaguinho”, con 188 goles en su cuenta como americanista, se une a un róster de lujo que conformará la escuadra del América tricampeón, para la cual ya estaban anunciados nombres como Salvador Cabañas, Matías Vuoso y Óscar Rojas, futbolistas que marcaron época en distintas etapas del club. La presencia del goleador histórico confirma que el duelo no será un simple espectáculo, sino un verdadero choque de nostalgia y talento en la capital chiapaneca.

Rivalidad histórica

El evento reunirá a dos de las instituciones más grandes del Futbol mexicano, enfrentadas en un clásico con tintes históricos que trasciende generaciones. La rivalidad entre América y Chivas ha sido sinónimo de pasión en la cancha, y ahora, en versión de leyendas, volverá a despertar emociones intensas entre los seguidores.

Los organizadores del partido destacaron que la intención es ofrecer a los aficionados un espectáculo deportivo de primer nivel, combinando el recuerdo de grandes ídolos con la oportunidad de verlos nuevamente en acción. Con la confirmación de “Zague”, la expectativa crece no solo en Tuxtla, sino en todo Chiapas, donde el Futbol sigue siendo uno de los deportes más seguidos.

El encuentro en el Víctor Manuel Reyna promete llenar las tribunas de color, cánticos y emociones, con la particularidad de que muchos jóvenes podrán conocer en persona a futbolistas de los que habían escuchado en relatos o visto en videos históricos. Para los veteranos será una oportunidad única de revivir noches memorables.

La cita está marcada: domingo 27 de septiembre. América y Chivas revivirán su rivalidad en un duelo especial y, con “Zague” en la cancha, la pólvora del gol estará garantizada.