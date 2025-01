Luka Romero quiere hacer historia en Cruz Azul

Luka Romero, el tercer refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2025, está listo para su presentación oficial en la jornada 3 frente a Puebla. Este encuentro no solo marca su debut con la Máquina, sino también el inicio de un desafío crucial en su carrera: consolidarse como un jugador clave en una escuadra que busca volver al protagonismo en la Liga MX.

En su presentación en La Noria, el futbolista expuso que el proyecto de Iván Alonso y Martín Anselmi fue clave para que llegara y descartara las ofertas de otros clubes.

“Se dio de una forma muy rápida. Tenía ofertas de varios equipos, pero cuando me llamó Iván, me llamó Martín, la verdad que fue algo que tenía muy buenas vibras. Me explicaron un poco todo y sobre todo el proyecto deportivo me gustó mucho y contento de estar acá”, señaló a los medios de comunicación.

El joven mediocampista mexicano-argentino-español, de 20 años, ha enfrentado dificultades para establecerse en sus clubes anteriores, pero ahora confía en que el proyecto liderado por Martín Anselmi le dará la estabilidad y confianza necesarias para brillar.

El reto no será sencillo, ganarse un lugar en el once titular requerirá de trabajo constante, sacrificio y un alto nivel de desempeño. A pesar de tener pocos minutos y poco juego, Luka Romero explicó que se verá su mejor versión.

“Es verdad que vengo de España, de Italia, de grandes equipos y no tuve la suerte de tener los minutos que yo quería, pero vengo a Cruz Azul a dar lo mejor de mí”, declaró.

El enfrentamiento contra Puebla representa más que un simple partido para Cruz Azul. Después de un inicio complicado en el torneo —un empate y una derrota—, sumar tres puntos es vital para mantener vivas sus aspiraciones de ser protagonista en el Clausura 2025.

La afición celeste espera que Romero pueda ser el revulsivo que tanto necesita el equipo, aportando frescura, creatividad y hambre de triunfo. Tener el balón y ser media punta, son sus puntos fuertes.

“Soy un jugador que, bueno, le gusta tener la pelota, se siente cómodo así. Y bueno, donde más me gusta jugar, siempre, bueno, de media punta. En los cinco años que llevo de carrera, también jugué mucho por derecha, así que bueno, donde me ponga el ‘mister’ voy a rendir al máximo”, sentenció.