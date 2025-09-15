Lunes Premier patrio en la Perla del Soconusco

Al grito de ¡Viva México!, Tapachula FC será el club encargado de poner broche de oro a la Fecha 4 de la Temporada 2025-2026 de la Liga Premier Serie A.

Y es que el equipo de la Perla del Soconusco recibirá el denominado encuentro de “Lunes Premier”, ni más ni menos que ante el líder del Grupo 3, Racing de Veracruz, a las 20:05 horas en el estadio Olímpico de Tapachula.

El cuadro que dirige Diego Mazariegos Cruz llega recargado al compromiso, tras aprovechar la jornada de descanso que vivió en la pasada Fecha 3, por lo que prácticamente dispuso de dos semanas para recuperar a jugadores de lesiones y preparar el encuentro contra los veracruzanos.

Y traen consigo también ánimos de revancha, luego de que en la pasada jornada 2 cayeron como visitante 1-3 ante Deportiva Venados, duelo en el que merecieron mejor suerte, pero la contundencia estuvo del lado del rival.

En momentos diferentes

El cuadro tapachulteco cuenta con apenas tres unidades al momento, por lo que tendrá la urgencia de ganar para no quedarse rezagado en la clasificación.

En contraste, Racing de Veracruz viene en una racha positiva de tres victorias seguidas, sobre Dragones de Toluca, Neza FC y Deportiva Venados, acumulando 10 puntos que los sitúan en la cima del Grupo 3 y como uno de los mejores clubes de toda la Liga Premier Serie A.

De esta manera es como ambos clubes llegan al partido estelar de este lunes 15 de septiembre, en pleno festejo por un aniversario más de la Independencia de México.

Actividades alternas

A fin de dar realce al Lunes Premier, el club sede organizó actividades complementarias como una Clínica Deportiva, donde expertos en la materia hablaron de Nutrición, Preparación Física, modelos de juegos y formación de jugadores, entre otros.

El objetivo fue ayudar a la comunidad del Futbol compartiendo conocimientos, además de realizar una convivencia con sus aficionados, en el campo Salvador de la Cruz Aldana, contando con la participación de sus jugadores en una firma de autógrafos y otras actividades.