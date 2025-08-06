Ma Jin presume los logros de Olvera

Luego de conquistar la medalla de oro en el trampolín de 3 metros en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, todas las miradas se han volcado hacia el mexicano Osmar Olvera, quien con apenas 21 años de edad ha hecho historia en su disciplina.

Los resultados de Osmar, quien es el máximo ganador de preseas para México en este tipo de certámenes, con un total de ocho, han provocado que sus rivales lo tomen como referente y como el competidor a vencer.

Esta situación fue compartida por su entrenadora Ma Jin, quien en entrevista, reveló que ha recibido muchas preguntas sobre el desarrollo y la forma de trabajar del mexicano, que se ha vuelto famoso en China. “Mucha gente en China me pregunta por Osmar y le pone mucha atención a sus capacidades y entrenamiento. Allá suelen cuestionarme cuál es su meta y también si tengo que ver con los éxitos de México.

Hoy Osmar es muy famoso en China por sus logros”, mencionó.

La mentora, quien llegó a México en 2003, dijo ser muy exigente con su pupilo, pero aseguró que todo lo hace para que alcance su mayor potencial. “Tengo que ser un ejemplo para él. Yo quiero enseñarle bien cómo mejorar su técnica y también cómo ser una buena persona. Los dos juntos hacemos un gran equipo para ganar más y hacer historia para México”, señaló.

Ma Jin, quien se ha logrado acoplar totalmente a la cultura mexicana, agradeció a su familia y alumnos por motivarla a seguir adelante. “Soy extranjera y es difícil en México. Mi esposo mexicano me ayudó y me da ánimo para seguir adelante. Los resultados son importantes, y contar con el apoyo de Rommel Pacheco, quien fue mi alumno y sabe del deporte, ayuda. Me gusta dar lo mejor para México y para Osmar”, finalizó.