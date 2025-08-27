Madariaga cumple un sueño en la Liga Premier

Velocidad, potencia, juego vertical y olfato goleador son tan solo algunos de los atributos que hicieron llegar a Martín “Tincho” Madariaga a la Liga Premier FMF para defender los colores de Montañeses FC, de Orizaba, Veracruz.
El futbolista nacido en Villa Corzo se sitúa hoy día como uno de los exponente más prometedores del balompié chiapaneco, y es que en los dos últimos años fue el motor que impulsó el proyecto más exitoso de Chiapas en Liga TDP: Estudiantes del Cobach. Con este equipo marcó 22 goles entre liga y liguilla, además de llevarlos a dos liguillas y a rozar el ascenso de división.
Fue pretendido por clubes de Guatemala, pero decidió continuar su ascenso profesional con la siguiente categoría competitiva en México, la Liga Premier Serie A, en la que hace apenas unos días tuvo un debut soñado al marcar gol entrando de cambio, en el empate (2-2) contra Inter Playa del Carmen, alegría que comparte con los lectores de “Cuarto Poder”.
Martín, ¿cómo te sientes tras tu debut con Montañeses?
Me siento feliz y motivado, trato de disfrutar al máximo. Portar esta camiseta es una gran responsabilidad y un orgullo enorme.
¿Esperabas anotar y ser determinante desde tu primer juego?
Uno siempre entra con la ilusión de ayudar al equipo, ya sea con un gol, una asistencia o corriendo cada balón. Gracias a Dios se me dio anotar un gol para que el equipo sumara.
¿Cómo ha sido tu adaptación al club veracruzano hasta ahora?
Me he sentido muy bien. Los compañeros y el cuerpo técnico me han arropado desde el primer día; eso hace que todo sea más fácil. Poco a poco me voy adaptando a la idea de juego y a lo que el profe pide.
¿Cómo ves las posibilidades de tu equipo para esta campaña?
Creo que se formó un plantel muy competitivo. Hay ganas, unión y mucho trabajo detrás. Si seguimos con esa mentalidad, estoy seguro que lograremos cosas importantes este torneo.
¿Piensas que se te facilita al conocer el formato de torneo a un año?
Sí, claro, me da un panorama más amplio porque cada partido cuenta bastante. Te obliga a ser constante y disciplinado desde el inicio y a no relajarse en ningún momento.
Finalmente, ¿qué mensaje les mandas a los futbolistas chiapanecos que están en TDP y quieran subir a Premier en un futuro?
Que nunca dejen de soñar y trabajar. El camino no es fácil, pero con disciplina, paciencia y esfuerzo se puede lograr. Vengo de ahí y sé que es lo que cuesta, pero cuando llega la oportunidad vale totalmente la pena.