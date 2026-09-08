Magaña lleva experiencia mundial a EFA

José de Jesús Magaña Cornelio compartió los conocimientos adquiridos en escenarios internacionales durante un seminario de Jiu Jitsu y Grappling impartido en EFA Academy, en Tuxtla Gutiérrez.

Bajo la supervisión de Adán Castillejos Gallegos, director general de EFA Chiapas, el peleador tabasqueño centró la sesión en una de las principales fortalezas de su estilo: los ataques a las piernas y las técnicas de sumisión a las extremidades inferiores.

“Vine a trabajar un poco más lo que son los ataques a las piernas. Es una especialidad que yo tengo, es algo que me gusta mucho. Vine a compartir un poco de lo que sé y algo que he estado aplicando ahorita en Estados Unidos”, explicó.

Técnicas de alto nivel

La práctica reunió a alumnos y entrenadores, entre ellos Julio César y Adam Castillejos, quienes trabajaron diferentes conceptos técnicos con miras a mejorar su desempeño competitivo. Magaña destacó la disposición de los participantes para asimilar los movimientos y hacer esta cátedra más dinámica y productiva.

“Todos estuvieron muy abiertos para aprender y entendían muy rápido. Algo que me gustó mucho fue poder enseñar y que ellos también captaran las técnicas para que pudiéramos aplicar un poco más y abarcar más cosas”, señaló.

Mentalidad competitiva

Con 16 años en las Artes Marciales, Chuy ha llevado su carrera al profesionalismo en Estados Unidos, donde compite con Las Vegas Kings dentro de la Professional Grappling Federation (PGF World).

Su experiencia ante especialistas de alto nivel también ha representado un crecimiento personal. “El hecho de pelear con los mejores del mundo no es tan fácil. Estar en la PGF me ayudó mucho en esa parte de la mentalidad, para poder explotar un poco más mi potencial”, subrayó.

A su trayectoria se suman participaciones en ADCC México, Elite Submission League y King of the Mat, principalmente en el Grappling No Gi. Finalmente, compartió que entre sus objetivos está competir en un mundial en diciembre y regresar a la PGF con Las Vegas Kings.