Maggio apunta al Chase en San Luis Potosí

Rafael Maggio afrontará la séptima fecha de Trucks México Series con el objetivo de consolidarse en la lucha por el Chase y transformar la velocidad mostrada durante la temporada en un resultado contundente.

El piloto de la “truck” número 1 de HO Speed Racing reconoció que el Súper Óvalo Potosino será una prueba exigente por sus dimensiones, el tránsito constante y la posibilidad de contactos durante la competencia.

“Llegamos ubicados dentro de la pelea por el Chase, pero no podemos relajarnos ni un solo instante. La meta es calificar adelante, administrar bien la carrera y sumar la mayor cantidad de puntos posible”, señaló.

Luego de una campaña con actuaciones competitivas y algunos contratiempos que limitaron sus resultados, el volante considera que San Luis Potosí representa una oportunidad para respaldar el trabajo hecho por el equipo patrocinado por Prime Sports, Prisa Siglo, Glacier Water y 3M.

La séptima fecha se disputará el 2 de agosto y Maggio deberá combinar agresividad, paciencia y estrategia para evitar incidentes, avanzar posiciones y mantenerse entre los contendientes al título.