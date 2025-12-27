Maggio cierra el año cerca del Top 10

Tras quedarse en un par de fechas a un paso del podio, el volante capitalino, Rodrigo Maggio, culminó en el undécimo lugar en el campeonato de pilotos de la Challenge Series 2025 con 300 unidades, tras la disputa de 14 fechas puntuables.

El conductor del auto marcado con el número 16 del del Prime Sports Racing Team, demostró buena adaptación a la categoría en su campaña de novato.

Finalizó en el cuarto lugar de su clase en las jornadas 11 y 13 en Aguascalientes y Querétaro, de manera respectiva, para con ello obtener sus mejores resultados del calendario.

Además, en las primeras dos visitas del año a Puebla, dentro de las fechas 3 y 9, Rodrigo acabó en quinto y sexto lugar de su categoría, en ese orden, en competencias efectuadas en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Amozoc.

Sin embargo, en la última fecha del año, también en la capital poblana, Maggio abandonó muy temprano, debido a un contacto múltiple en el que se vio involucrado, lo cual le restó opciones para conseguir más puntos en el cerrojazo final de la Temporada 2025.