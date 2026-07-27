Magisterio FC se proclama campeón

La cancha Pochota Stadium fue el escenario de la gran final de la Liga Nocturna de la Shanká, donde Magisterio FC mostró contundencia para imponerse por marcador de 2-0 a Rancho 2 Hermanos y levantar el trofeo de campeón, cerrando con éxito una temporada llena de emociones.

El encuentro reunió a dos de los mejores equipos del certamen, que desde el silbatazo inicial buscaron imponer condiciones sobre el terreno de juego. La intensidad fue una constante durante los primeros minutos, con ambas escuadras disputando cada balón y tratando de generar peligro en el área rival.

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La balanza comenzó a inclinarse al minuto 13 de la primera mitad, cuando Aurelio García apareció dentro del área para definir con precisión y enviar el balón al fondo de las redes, adelantando a Magisterio FC en el marcador y desatando el festejo de sus aficionados.

Con la ventaja, el conjunto magisterial manejó el ritmo del compromiso y mantuvo el orden defensivo para evitar la reacción de Rancho 2 Hermanos, que intentó encontrar el empate mediante llegadas por los costados y disparos de media distancia, aunque sin éxito ante la sólida actuación de la zaga rival.

En la parte complementaria, el encuentro mantuvo la misma intensidad, con ambos equipos peleando cada sector del campo. Sin embargo, Magisterio FC volvió a encontrar recompensa gracias al buen momento de Aurelio García, quien al minuto 40 del segundo tiempo firmó su doblete de la noche para colocar el definitivo 2-0, asegurando el campeonato para su equipo.

Los minutos finales transcurrieron con el dominio del conjunto campeón, que administró la ventaja hasta el silbatazo final para consumar una victoria que coronó el esfuerzo realizado durante toda la competencia.

Premiación

Al concluir el encuentro se llevó a cabo la ceremonia de premiación, donde los equipos finalistas recibieron sus respectivos trofeos en reconocimiento a su destacada participación dentro del torneo. Magisterio FC recibió el campeonato entre aplausos, mientras que Rancho 2 Hermanos fue reconocido por su destacada campaña y por alcanzar la gran final.

Con este desenlace, la Liga Nocturna de la Shanká concluyó una edición más, reafirmándose como uno de los torneos de mayor tradición y competitividad en el Futbol amateur de Tuxtla Gutiérrez, ofreciendo espacios de convivencia y sana competencia para los equipos participantes.