Magnus FC, campeón del Torneo Nocturno

En un duelo de poder a poder entre dos de las nóminas más caras del Futbol Rápido en la capital, Magnus FC se proclamó campeón del Torneo Nocturno de la Liga Guerrero Zoque, al superar por 4-3 a Jaguares, en partido celebrado en la cancha del parque del Oriente.

Tal y como se esperaba, los dos equipos entraron a jugar bien ordenados, y tuvo que venir una genialidad de Jonathan Abad para poner adelante a los felinos mediante un disparo de larga distancia para clarear al portero, que estaba adelantado.

Las escuadras empezaron a soltarse y dejar atrás los nervios de la estar en una final de alto nivel, si bien tuvo que aparecer el esfuerzo y calidad individual de Daniel Galindo para emparejar el encuentro 1-1 para Magnus en el primer periodo.

Para el segundo episodio, Magnus se fue adelante con una jugada colectiva, en una triangulación perfecta para el 2-1 de Galindo, pero Mauricio López aprovechó un error del arquero para anotar e irse con un 2-2 al descanso del medio tiempo.

Segundo periodo eléctrico

En la conclusión del partido y con el trofeo de campeones a la vista, ambos equipos empezar a desplegar su mejor Futbol colectivo, por lo que Magnus logró marcar de nueva cuenta, por conducto de Fernando Poblete, pero de inmediato vino la respuesta de Jaguares para el 3-3 de Eduardo Pérez, que no daba respiro a los aficionados, ni tregua en el campo.

Antes de que concluyera el tercer episodio vino una acción clave, en la que Mauricio Córdoba se equivocó en una de las jugadas en el medio campo, dando un pase erróneo que roba Jorge Coello para enfilarse al marco y fusilar al portero para el 4-3.

El cuarto y último periodo fue de una lucha férrea, llena de dramatismo, pues Magnus padeció la lesión de su arquero Daniel Santiago, quien pese al fuerte dolor en el hombro se mantuvo en la cancha para desviar un disparo a gol con las piernas y evitar la igualada de los felinos.

El portero, sin embargo, no pudo más y su lugar tuvo que ser tomado por el jugador de campo Jorge Coello, quien terminó defendiendo el arco hasta el silbatazo final que dio el título de campeón a su escuadra.

Imprudentes FC ganan la Copa

En el torneo de consolación por el título de Copa se vivió un emocionante duelo entre dos conjuntos que no se guardaron nada y fueron al ataque, para alegría de los fanáticos, que disfrutaron de una feria de goles.

Mazda FC parecía encaminado a coronarse campeón gracias a los tres tantos de un imparable Jeriel Bistrain tan solo en el primer periodo del encuentro. Pero en el segundo, el rival se repuso y Amaury Rincón contribuyó con un par de dianas, sumadas a la de Alberto Pérez, para igualar los cartones 3-3.

Imprudentes no quitó el pie del acelerador y se fue arriba 5-3 con goles de Eyzer Albores y Ameth Chacón. Parecía que para la segunda parte podría manejar los hilos del partido, pero las constantes faltas concedieron tiros de castigo bien aprovechados por su adversario, nuevamente en la figura de un inspirado Jeriel Bistrain, quien aportó tres tantos más.

Sin embargo, Eyzer Albores y Ameth Chacón también volvieron a perforar las redes con un gol cada uno para el definitivo 7-6 que elevó las emociones al máximo en las tribunas.

Una vez finalizadas las acciones, Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, hizo entrega de los correspondientes trofeos al campeón de Liga, Magnus FC y al subcampeón, Jaguares, así como al monarca de Copa, Imprudentes FC.

Asimismo, entregó los trofeos individuales, el de mejor portero para Mauricio Guerrero, de Juventus FC, y el de campeón de goleo para Víctor Álvarez, del Atlético RMC.