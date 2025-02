Mahomes, motivado para ser mejor

Patrick Mahomes, “quarterback” de los Kansas City Chiefs, afirmó este domingo que derrotas como la que su equipo sufrió por 40-22 ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX lo motivan a ser mejor.

“Cada vez que pierdes un Super Bowl es la peor película del mundo. Me quedaré con esto el resto de mi carrera, pero estas son las derrotas que me motivarán a ser aún mejor durante el resto de mi carrera porque tienes pocas oportunidades para jugar aquí y tienes que aprovecharlas”, señaló al final del juego realizado en el en el Caesars Superdome de New Orleáns, Luisiana.

La cara que mostro el mariscal de campo en el choque frente a los Eagles fue irreconocible, Imprecisiones, capturas, intercepciones, entre una serie de errores que abrió la puerta a los de Filadelfia para conquistar su segundo título.

Esa versión impresentable del tres veces ganador de Super Bowl es relacionada por algunos seguidores con el video que se ha viralizado en redes sociales donde aparece una seguidora de los Eagles con un pequeño muñeco vudú de Patrick Mahomes.

La aficionada picaba con aparentemente una aguja el muñequito que portaba un jersey con el número 15, el mismo que usa el “quarterback” de Kansas City.

Mahomes, quien a sus 29 años ha ganado los Super Bowls LIV, LVII y LVIII con Kansas City, reconoció que ni en este partido, ni a lo largo de la campaña estuvo al nivel que lo ha caracterizado.

El mariscal de campo fue capturado seis veces, algo que nunca le había sucedido en su carrera. Asimismo, aceptó que los Chiefs fueron ampliamente dominados por Eagles, pero ahora lo importante será demostrar cómo se levantarán de este tropiezo.