Maia Villalpando, seleccionada para el continental

La joven promesa chiapaneca Maia Villalpando Oliva fue convocada oficialmente por la selección mexicana de Voleibol de Sala sub-17, que participará en el Campeonato Continental Norceca 2025, a celebrarse del 4 al 9 de noviembre en San José, Costa Rica.

La Federación Mexicana de Voleibol confirmó la lista definitiva de 12 jugadoras que representarán al país en esta importante competencia internacional, bajo la dirección técnica de Migdale Ruiz Juárez e Ignacio Sánchez Palmeros, quienes encabezaron los procesos selectivos a nivel nacional.

Maia, originaria de Berriozábal, Chiapas, y jugadora del Club Balam, logró su lugar tras superar una serie de pruebas de alto rendimiento. Con apenas 14 años, la chiapaneca destacó por su disciplina y talento en los entrenamientos del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), donde se concentró la preselección desde el pasado 22 de octubre. Su desempeño llamó la atención de los entrenadores luego de ser observada durante el Campeonato Nacional y participar en el “try out” efectuado en Cuautla, Morelos.

Competencia

El certamen continental contará con la presencia de ocho selecciones del área. En el grupo A estarán Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Surinam; mientras que en el B competirán Cuba, México, Puerto Rico y Estados Unidos. El formato establece que los primeros lugares de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, y los segundos y terceros disputarán los cuartos de final.

México debutará ante Cuba el martes 4 de noviembre, continuará su participación frente a Estados Unidos el miércoles y cerrará la fase de grupos ante Puerto Rico el jueves, con duelos que definirán su clasificación a la siguiente ronda.

Cabe destacar que México es el campeón defensor del torneo, luego de haber conquistado la edición 2023 en Honduras al imponerse por dos sets a uno sobre Puerto Rico, por lo que el reto de revalidar el título será el principal objetivo del combinado nacional.