Maia Villalpando, subcampeona continental

La chiapaneca Maia Villalpando Oliva firmó un nuevo capítulo para el Voleibol juvenil mexicano al colaborar en el subcampeonato obtenido por la selección nacional en el Continental Norceca Sub 17 Costa Rica 2025, certamen que concluyó el fin de semana en el Gimnasio Nacional de San José. La escuadra tricolor cayó en el duelo decisivo ante Estados Unidos por parciales de 25-20, 25-12 y 25-23.

La jugadora de 14 años de edad, originaria de Berriozábal, vivió una participación completa al tener acción en los seis encuentros del torneo. El equipo mexicano enfrentó a Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico en la ronda inicial; más adelante superó a Costa Rica en Cuartos de Final, dejó en el camino a República Dominicana en Semifinales y disputó nuevamente un intenso partido ante las norteamericanas en la Final.

Aunque el conjunto mexicano no logró levantar el título, mostró determinación a lo largo de toda la competencia. Evelyn Díaz cerró como la mejor anotadora del partido definitivo con 11 unidades, mientras que la base juvenil continúa afianzándose como una de las más competitivas de la región.

Con este resultado, México suma ya un título y un segundo lugar en este certamen, luego de coronarse en Honduras 2023 y regresar al duelo por el campeonato en esta edición realizada en Costa Rica, reafirmando el avance del proyecto juvenil.

Villalpando Oliva se consolidó entre las mejores 12 seleccionadas nacionales después de superar diversos filtros, entre ellos el proceso de visorías en el Nacional y el Try Out celebrado en Morelos. La atleta pertenece al Club Balam de Tuxtla Gutiérrez, donde continúa su formación competitiva.