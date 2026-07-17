Majo Rodríguez enfoca esfuerzos rumbo al Chase

Majo Rodríguez aseguró que el objetivo para las dos últimas carreras de la temporada regular será ingresar al grupo de diez pilotos que disputarán el campeonato de la categoría Challenge. Actualmente se encuentra en la undécima posición, a solo dos puntos de la zona de clasificación, antes de competir en el Óvalo de San Luis y el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

La piloto del auto 77 de Car Motion reconoció que la fecha en Querétaro resultó complicada, pese a las expectativas iniciales. Durante la competencia enfrentó problemas que le hicieron perder varias vueltas frente a los líderes, aunque se mantuvo en pista, administró el tráfico y completó la carrera sin abandonar.

“En Querétaro vivimos un fin de semana complicado; empezamos con buenas expectativas, pero ya en carrera tuvimos problemas que nos impidieron seguir avanzando”, explicó Rodríguez, y añadió que terminar la prueba le brinda tranquilidad para concentrarse en los compromisos restantes y mantener abiertas sus posibilidades de clasificación.

Con dos fechas por delante, Majo buscará recuperar terreno en San Luis Potosí y Puebla, donde se definirán los diez participantes del Chase. Su prioridad será sumar puntos y aprovechar la corta diferencia que la separa del décimo puesto.