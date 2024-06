Majo Rodríguez, por la de cuadros en CDMX

La piloto poblana María José Rodríguez se mostró determinada a lograr un lugar en el podio —en la categoría de los Tractocamiones—, en la segunda fecha de la temporada 2024 de la Súper Copa Roshfrans, a disputarse el 15 de junio en el autódromo Hermanos Rodríguez.

“Busco iniciar esta temporada 2024 de los Tractocamiones con el pie derecho y ya obtuve podio en la primera fecha, que se corrió en Monterrey. Me encantará en esta carrera subirme nuevamente al podio. Estoy peleando el Top 3 de la categoría y voy por más”, expresó.

De agua forma, destacó que al tratarse de un evento único y con un nuevo trazo, la atención será mucho mayor sobre la pista, situación que sin duda la motiva y emociona, de ahí que pondrá todo lo que esté en sus manos para lograr un buen resultado, a sabiendas de que será una contienda sumamente reñida.

“Correr con un tracto Foton me emociona muchísimo, es un gran evento; y ahora en conjunto con Súper Copa, un campeonato de mucho prestigio y con muy buenos pilotos, definitivamente será un gusto compartir de nuevo la pista con ellos”, añadió.

La conductora del vehículo marcado con el número 7 reconoció que la prueba no será nada sencilla, pues a diferencia de años anteriores, en esta ocasión se correrá en un formato de circuito y no del trazo con Foro Sol, situación que no desconoce y confía que podrá aprovechar para así pelear por la bandera a cuadros.

“Ahora vamos con un formato muy diferente al que estábamos acostumbrados, que era pasando por el Foro Sol, y eso me entusiasma, porque será la primera vez que lo hago en un tractocamión y esperamos que se nos den bien las cosas durante todo el fin de semana para poder lograrlo”, sentenció.