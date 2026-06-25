Majo Rodríguez sigue dando batalla

Majo Rodríguez demostró una vez más su carácter tras el volante y cruzó la meta en la decimotercera posición de la categoría Challenge Series de Nascar México, luego de salir avante de diversos retos que se le presentaron en la quinta fecha en el Óvalo Aguascalientes México.

La piloto poblana del auto 77 del equipo Car Motion, comenzó con varios problemas su participación en el OAM, los cuales le impidieron sacar todo el potencial. Durante la calificación se colocó en la décimo cuarta posición de arranque, pero esto no la desanimó.

Ya en la competencia, tuvo un arranque contundente, sin embargo, los retos llegaron temprano, con una pérdida de ritmo que le hizo entrar a pits. Todo indicaba que Rodríguez se quedaría ahí para un inminente abandono, pero tanto sus mecánicos como ella no estaban contentos con la idea, por lo que hicieron su mejor trabajo para regresarla a pista.

Con los ajustes necesarios, Majo, entró en la batalla nuevamente, y a pesar de que no tenía oportunidad alguna de pelear por el podio, aprovechó cada instante en pista para sacar datos y ver las posibles fallas con miras a resolverlas antes de enfrentar su próximo reto en la Challenge. “Es una lástima lo que pasamos en la carrera, teníamos muchas esperanzas de hacer una buena carrera, pero esta vez no se pudo, estoy segura de que regresaremos más fuertes y tendremos un resto de temporada muy competitiva”, afirmó.

Majo ahora se enfoca para su competencia del próximo sábado en la ciudad de Querétaro, donde se desarrollará la sexta fecha de la temporada.