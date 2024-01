Malagón no se despeina ante Nahuel

Un mes después de la final del Apertura 2023, Luis Ángel Malagón, por presión de la prensa, comentó sobre los señalamientos de Nahuel Guzmán hacia América, tras asegurar que son favorecidos por el arbitraje y la televisora a la que pertenecen.

“Hay una jugada antes de que termine el tiempo reglamentario, un pase para atrás de un jugador de América y Malagón la agarra con el pie, y como no tenía pase, la agarra con las manos. Nadie dijo nada. Y a mí me estuvieron hinchando en una jugada en Pumas por un rebote de Carioca. Claramente, fue un pase”, declaró.

“Esa jugada que vi el otro día, cuando vi la repetición en uno de esos resúmenes de 60 minutos, hay algunos canales (Televisa) donde no pasan las dudosas en contra de su equipo. Es algo que no digo yo, se ve, no lo estoy descubriendo”, dijo el “Patón” en un “podcast”.

Por su parte, Malagón dio una breve, pero concisa declaración: “Son temas que no me incumben. México es un país libre de expresión, al final cada persona puede opinar lo que guste, yo no me meto en temas, ganamos gracias a Dios, y a lo que sigue”.

Estos grandes se volverán a ver las caras hasta el próximo 9 de marzo, en acciones de la jornada 11 de este Clausura 2024.