Maldonado Romero disputará finales en CDMX

Buscando defender su título de campeón nacional con el apoyo de su padre y entrenador, Mario Maldonado Solís. Cortesía

El pelotari chiapaneco, Mario de Jesús Maldonado Romero se instaló en las finales del 23º Torneo internacional de Frontenis, que se realiza en el Club España de la Ciudad de México.

Con apenas 12 años de edad cumplidos el jugador no se intimidad y enfrenta a jovencitos de hasta 15 años de edad, logrando imponerse ante ellos en sus diferentes encuentros.

Al respecto, hay que recordar que el representante del club Orcas de Chiapas se proclamó campeón en el nacional infantil y juvenil, llevado a cabo recientemente en la ciudad de Tepic, Nayarit, y al cual acudieron contendientes de 18 estados de la República Mexicana.

De hecho, terminó el año 2024 como campeón absoluto en el sector infantil C y también se colocó entre los primeros cuarto jugadores a nivel nacional en la juvenil A, una categoría mayor a la que pertenece.

Mario de Jesús tendrá actividad este domingo 2 de febrero en el prestigiado Club España, con la final singles pala infantil C, además de la final singles Frontenis infantil C, la final dobles Frontenis infantil C y final singles Frontenis juvenil A.

Es oportuno recordar que, por su corta edad, es un prospecto para obtener medallas en el 2026 en los Juegos Nacionales Conade, por lo que este año es crucial en su proceso formativo y de fogueo, con eventos de este calibre a los cuales acude costeando sus propios gastos y disputando sus partidos bajo las indicaciones de su padre y entrenador, Mario Maldonado Solís.