Maldonado suma bronce en Frontón

El Frontón chiapaneco comenzó con el pie derecho su participación en la Olimpiada Nacional Conade 2026 gracias a la destacada actuación de Mario de Jesús Maldonado Romero, quien conquistó la medalla de bronce en la modalidad de paleta goma 30 metros, dentro de la categoría juvenil A.

En acciones desarrolladas en las canchas de la Unidad Deportiva Norte Mario Vázquez Raña, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el chiapaneco logró abrirse camino entre los mejores exponentes nacionales, luego de superar a representantes de Sinaloa y Jalisco durante la jornada inicial del torneo.

Su desempeño le permitió instalarse en las semifinales, instancia en la que enfrentó al competidor de la Ciudad de México, y aunque cayó por marcador de 15-7, Maldonado Romero aseguró el bronce.

Digno representante

La Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas destacó la entrega, la disciplina y el espíritu competitivo mostrado por toda la delegación durante el arranque de actividades y, de manera especial, el logro de Mario Maldonado, quien en su debut en el sector juvenil A consiguió subir al podio nacional.

También reconoció la participación de Jorge Armando Martínez Álvarez, Isabela Guadalupe Carballo Acosta y Vania Estefanía Morgan Aguilar, quienes representaron dignamente al estado en sus respectivas pruebas.

Es oportuno mencionar que la delegación chiapaneca de Frontenis está integrada por 12 atletas, tres entrenadores y un delegado, quienes buscan seguir cosechando resultados positivos en territorio guanajuatense.