Maldonado y Altunar, seleccionados nacionales

Los pelotaris chiapanecos Mario Maldonado Romero y Mauricio Altunar Berrún fueron convocados para representar a México, luego de registrar sobresalientes participaciones en la temporada 2025-2026.

Maldonado Romero, integrante del Club Orcas de Chiapas, participará en el Campeonato Panamericano Infantil y Juvenil, del 5 al 9 de agosto en Puebla.

Con 14 años, competirá en juvenil A y en la modalidad de Frontenis de 30 metros. El deportista obtuvo bronce en la Olimpiada Nacional 2026 y afrontará su segunda participación continental, ante representantes de diez países.

Mauricio Altunar

Por su parte, Mauricio Altunar Berrun, alumno de la Academia Municipal de Frontón Jaguarcitos de Caña Hueca, también recibió el llamado de la selección en la categoría juvenil A, que tiene como responsable al director técnico Jorge Frías Navarro.

El pelotari tuxtleco concluyó en el segundo lugar del ranking nacional, convirtiéndose en el jugador chiapaneco mejor ubicado en la historia de esta disciplina.

Ambos atletas continuarán su preparación en las canchas del parque recreativo Caña Hueca, con el objetivo de continuar con su crecimiento técnico y representar dignamente al estado en sus próximos compromisos.