Mamás y papás disfrutan caminata

Con disfraces alusivos al Día de Muertos, ambiente familiar y una importante participación, se llevó a cabo la Caminata de Mamás y Bebés, organizada por Jenny Luna, emprendedora de Mamá Koala Rebozos Tradicionales, en las instalaciones de Caña Hueca, donde alrededor de 50 personas se sumaron a este evento que combinó convivencia, activación física y tradición.

La cita tuvo lugar el pasado 29 de octubre por la tarde, cuando madres, padres y sus pequeños llegaron caracterizados con distintos atuendos inspirados en una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana.

Catrinas, personajes tradicionales y originales propuestas dieron color al recorrido, en el que los participantes demostraron que la actividad física también puede convertirse en una experiencia para disfrutar en familia.

Distancia

La caminata contempló una distancia de tres kilómetros, distribuidos en dos vueltas al circuito de Caña Hueca. Las mamás pudieron hacer el trayecto acompañadas de sus bebés, ya fuera en rebozo, mochila portabebés o carriolas, mientras que algunos de los vehículos infantiles también fueron decorados para integrarse a la temática de la jornada.

Uno de los momentos más esperados fue la premiación al mejor disfraz, dinámica que motivó a las familias a echar mano de su creatividad para presentar caracterizaciones especiales junto a sus pequeños. Además, los asistentes contaron con hidratación, fotografías y algunas sorpresas que complementaron la convivencia.

Al término de la actividad, Jenny Luna, organizadora del encuentro, manifestó su satisfacción por la respuesta obtenida, al considerar que se cumplieron las expectativas de participación y convivencia. Destacó la disposición de las familias para formar parte de esta iniciativa y agradeció a quienes hicieron posible el evento.

Motivación

La organizadora señaló que encuentros de este tipo representan una oportunidad para fortalecer los vínculos entre madres, padres e hijos, además de generar espacios en los que las familias puedan compartir experiencias fuera de la rutina cotidiana.

Asimismo, expresó su deseo de que la caminata pueda mantenerse en próximas ediciones y convertirse en una tradición dentro de las actividades familiares de la capital chiapaneca, con nuevas temáticas que permitan seguir reuniendo a la comunidad.

La quintaesencia de la jornada estuvo en la convivencia y en la posibilidad de compartir tiempo de calidad con los más pequeños, en un evento que dejó una respuesta positiva y abrió la puerta para futuras convocatorias.

Con aproximadamente 50 participantes y en una tarde llena de color, la Caminata de Mamás y Bebés cumplió su propósito de promover la actividad física, la convivencia y el disfrute de las tradiciones mexicanas.