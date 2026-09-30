Manchester City, culpable por 115 infracciones

Manchester City fue declarado culpable por una comisión independiente de la Premier League de haber violado 115 normas financieras durante nueve temporadas, entre 2009-10 y 2017-18. La liga señaló graves infracciones relacionadas con los estados financieros del club y falta de cooperación durante la investigación.

La comisión determinó que Manchester City utilizó contratos ficticios y mecanismos de financiación encubiertos para inflar sus ingresos y reducir costos en más de 900 millones de libras esterlinas. Según la resolución, el club presentó información financiera incorrecta y ocultó su situación ante auditores y reguladores, con ingresos inflados por 830.69 millones de libras.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, calificó el procedimiento como el caso disciplinario más importante en la historia de la competición y afirmó que la resolución demuestra infracciones sistemáticas durante casi una década. El caso se remonta a 2018 y las 115 acusaciones fueron presentadas formalmente en febrero de 2023.

Manchester City anunció que apelará el fallo y expresó su “decepción y sorpresa”, al considerar que la decisión contiene errores de derecho, principio y hecho. El club mantiene su inocencia y asegura contar con pruebas que respaldan sus argumentos.

La apelación deberá presentarse antes del 2 de octubre y las sanciones se determinarán hasta que concluya el proceso. El reglamento contempla multas, deducción de puntos, restricciones para contratar jugadores e incluso la expulsión de la Premier League. Durante el periodo investigado, el City ganó tres títulos de liga, una FA Cup, tres Copas de la Liga y un Community Shield.

El caso también ha generado debate sobre los títulos obtenidos durante las temporadas cuestionadas. Manchester United terminó segundo en 2011-12 y 2017-18, aunque Wayne Rooney señaló que no se sentiría cómodo recibiendo esos campeonatos si fueran retirados al City. Mientras tanto, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, reiteró su confianza en la inocencia del Manchester City.