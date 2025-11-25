Mantienen el vuelo ganador en Oaxaca

Lechuzas UPGCH refrendó su gran momento al golear por 3-0 como visitante a la Academia Dragones FC, en la fecha 13 de la Liga TDP. El partido se celebró en la Unidad Deportiva Ignacio Mejía, de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.

No obstante, el trámite inicial no fue sencillo y gran parte del primer tiempo se caracterizó por la disputa de balones divididos, con un equipo local voluntarioso que cortó los circuitos a los universitarios.

Lechuzas fue paciente y persistente, abriendo el marcador a los 28 minutos mediante un tiro de fuera del área que, tras pasar entre varias piernas, fue controlado y rematado en una segunda acción por el capitán Daniel Cruz, para el 1-0 que aclaró el panorama.

Los universitarios encontraron espacios y generaron numerosas ocasiones al ataque, quedando cerca de volver a marcar al minuto 37, gracias a un centro a segundo poste que cabeceó Diego Velasco, pero atenta estuvo la defensa para despejar la pelota.

Tres minutos después el arquero local, Yahir Cortés, salvó un disparo a quemarropa de Farid Jiménez, y al 43, Diego Escobar puso otro aviso mediante un tiro de larga distancia que pasó apenas por encima del travesaño.

Pese al dominio, Academia Dragones FC puso un susto en la meta defendida por Ángel Barrios antes de irse al descanso del medio tiempo, a través de un disparo al borde del área de Arnold Abad con el cual el balón fue al fondo, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar.

Segundo tiempo contundente

El representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez puso el 2-0 al minuto 49 con un gol de alta manufactura: tras una pared por el lado derecho, Édgar Ballinas quedó con espacio para rematar y, sin pensarlo dos veces, mandó un potente disparo de zurda desde fuera del área, para superar el lance del portero.

El mismo jugador estuvo cerca de marcar otro golazo al minuto 58, en un tiro libre en el que la pelota reventó el larguero para fortuna del cuadro local. Lechuzas siguió atacando y al minuto 73, Cruz estuvo cerca de marcar su segundo mediante un remate de cabeza, pero la esférica pegó en la base del poste.

No obstante, el capitán de los universitarios firmó su doblete y el 3-0 al minuto 84, tras controlar un balón en el área y de media vuelta colocarlo pegado al poste, registrando además su tanto número 13 de la campaña.

La frustración se apoderó de algunos elementos del lado oaxaqueño y apareció el juego ríspido en algunas acciones por la disputa del balón.

Al minuto 88, Academia Dragones FC se quedó con uno menos por una fuerte barrida por detrás de Luis López sobre Alexander Medina, acción que el árbitro castigó con tarjeta roja.

Para evitar otro desguazado, el silbante prácticamente pitó la finalización del duelo apenas se volvió a mover el balón, decretando así la décima victoria para Lechuzas UPGCH.

Panorama para el cierre

El cuadro chiapaneco llegó a 31 unidades y se afianzó una semana más como líder del grupo 2, cuando le restan por jugar dos partidos de la fase regular y uno pendiente contra Cruz Azul Lagunas.

En contraste, Academia Dragones FC se queda en 11 unidades y permanece en la parte baja de la clasificación.