Mantienen su paso invicto con empate

La Universidad del Sureste (UDS) FC demostró juego colectivo, iniciativa y mayor vocación ofensiva, pero no pudo transformar su dominio en una victoria y terminó empatando 2-2 ante Jaguares FC, en duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga TDP.

La escuadra universitaria salió decidida desde el silbatazo inicial y apenas al minuto 2 tomó ventaja por conducto de Henry Vázquez, quien sacó un disparo de media vuelta desde fuera del área para colocar el 1-0.

La respuesta rival llegó tres minutos después, aprovechando un error defensivo para igualar el marcador 1-1, pero UDS mantuvo el control del balón y llevó el partido constantemente hacia campo contrario.

Con media hora de juego, Henry Vázquez estuvo cerca de marcar nuevamente con un potente disparo que se estrelló en la base del poste. Poco después, Leiver Gordillo ingresó al área y sacó un derechazo que el arquero rechazó; Carmelo Santiz siguió la jugada y mandó el balón al fondo para devolver la ventaja a los universitarios.

Antes del descanso, UDS volvió a rozar el gol cuando Ángel Pinto conectó un remate de cabeza que terminó impactando nuevamente el poste.

Para la segunda mitad, el técnico Orbelio Mazariegos realizó ajustes y dio ingreso a Erick Aguilar, quien al minuto 55 cayó dentro del área en una acción que el conjunto comiteco reclamó como penal.

UDS continuó generando peligro, pero una de las pocas aproximaciones del rival terminó en el empate 2-2.

El panorama se complicó aún más con la expulsión de Adrián Pérez por doble tarjeta amarilla. Sin embargo, incluso con 10 jugadores, la Universidad del Sureste mantuvo la iniciativa y buscó el tanto de la victoria hasta los minutos finales.

El marcador ya no se modificó y la definición desde el punto penal favoreció al conjunto local, que se quedó con el punto adicional.

De esta manera, el cuadro comiteco llegó a 13 puntos, con saldo de cuatro triunfos y un empate, con 13 goles anotados y 7 recibidos.