“Manu” Domínguez, la muralla bajo los tres postes

Con apenas unos años dentro del mundo del Futbol, Manuel Alejandro Domínguez López, mejor conocido como “Manu”, se ha convertido en uno de los porteros juveniles más destacados y con mayor proyección en la región, gracias a su talento, disciplina y dedicación dentro y fuera de la cancha.

Su historia en este deporte comenzó después de la pandemia, un periodo que marcó un antes y un después en su vida. Durante esos meses complicados, “Manu” buscó una actividad física que le devolviera la motivación y el entusiasmo. Fue así como encontró en el Futbol no solo un pasatiempo, sino una verdadera pasión que lo llevó a comprometerse con cada entrenamiento y partido.

Al inicio, su posición natural no era la portería, pues comenzó jugando como defensa central, destacando por su fuerza y visión en el campo. Sin embargo, las necesidades de su equipo lo llevaron a colocarse bajo los tres postes, una decisión que, con el tiempo, se convertiría en su mayor acierto. Fue así como el jugador de 14 años de edad descubrió en la portería su verdadero lugar, perfeccionando reflejos, técnica y carácter para convertirse en un guardameta confiable y seguro.

Sus inicios

El primer club que le abrió las puertas fue Juventus FC, equipo al que llegó por invitación de amigos cercanos. Este sería el punto de partida para su desarrollo como futbolista. No obstante, su verdadero crecimiento llegó de la mano de su familia. Junto a su padre y hermano fundaron el RB Leipzig, un club infantil y juvenil que le brindó la oportunidad de destacar como portero y comenzar a forjar su identidad deportiva.

A lo largo de su corta pero intensa trayectoria, “Manu” ha participado en torneos de gran prestigio, enfrentando a equipos de diferentes estados y viviendo experiencias que han marcado su formación. Entre estos destacan la Copa Santos en Mérida y la Copa Franja, organizada por el Club Puebla, donde midió su nivel ante rivales de gran calidad.

Uno de los momentos más especiales en su carrera fue obtener el campeonato como Mejor Portero en la Copa Chiapas Tux 7, un logro que reafirmó su talento y le dio la confianza para seguir creciendo. Además, ha defendido los colores de Atlético Tuxtla Pistones en la Copa Chiapas Futbol Soccer, ha jugado la Copa Franja con AEXA GR y ha representado al Club Atlas Tuxtla filial en la Liga Sureste MX. También fue pieza clave para conquistar el campeonato de la Liga Magisterial con Chamartín FC y, actualmente compite en distintos torneos locales y foráneos con el Centro de Formación Pachuca Ocozocoautla.

Sus ídolos

Cuando se le pregunta por sus ídolos, Manuel responde con seguridad. Admira a Lionel Messi por su talento y humildad, cualidades que busca reflejar en su propio camino, y a Manuel Neuer, considerado uno de los mejores porteros de la historia, por su estilo innovador y liderazgo en la cancha.

El sueño de Manu es claro: llegar al Futbol profesional y consolidarse como portero. Sin embargo, también es consciente de que este camino es exigente, por lo que asegura que, de no cumplir con su su meta, continuará jugando a un alto nivel y dejando huella en el ámbito local, demostrando que el esfuerzo y la pasión siempre valen la pena.

Fuera de la cancha, “Manu” es un joven disciplinado y multifacético. Se destaca como estudiante, disfruta aprender y tiene una pasión especial por la cocina. Sobre todo, mantiene un profundo amor por su familia, quienes han sido su mayor motivación y apoyo en cada etapa de su vida.