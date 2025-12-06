Manuel Martínez toma la dirección

El Instituto del Deporte Tuxtleco (Indetux) vivió un nuevo movimiento administrativo luego de que Maximiliano García Betanzos dejara el cargo de director. En su lugar fue designado Manuel Martínez, quien desde esta semana asumió oficialmente la conducción del organismo municipal responsable de impulsar la actividad física y de coordinar la oferta deportiva en Tuxtla Gutiérrez.

La designación se dio a conocer a través de medios locales y plataformas institucionales, detallando que el cambio responde a la necesidad de reorientar el funcionamiento del instituto. En los meses recientes se habían generado diversas observaciones sobre la operación interna, lo que motivó a la administración municipal a hacer ajustes en busca de una etapa más sólida y eficiente.

Proyecto

Con su llegada, Martínez tendrá como tarea inmediata reforzar la comunicación con ligas, clubes, entrenadores y formadores, actores fundamentales para consolidar la estructura deportiva en la capital. También deberá supervisar la agenda de competencias que se desarrollan durante el año, además de recuperar espacios públicos que requieren mantenimiento constante para garantizar su uso adecuado.

El nuevo titular del Indetux enfrenta un escenario en el que la demanda ciudadana por infraestructura funcional continúa creciendo. La rehabilitación de canchas, el acceso a programas de activación y la atención a las academias juveniles figuran entre los puntos que exigen una estrategia puntual. Por ello, sus primeras reuniones de trabajo servirán para revisar proyectos pendientes y evaluar la continuidad de iniciativas que quedaron en pausa.

El relevo administrativo abre un capítulo diferente para el instituto. La expectativa en el sector deportivo es que esta nueva etapa permita una mayor cercanía con la comunidad y contribuya a fortalecer la participación en actividades recreativas y competitivas.