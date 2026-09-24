Manuel Zepeda, al Mundial Sub-18

La Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Copoya consiguió un resultado destacado en la Gimnasiada Nacional 2026, luego de que Manuel Alejandro Zepeda López conquistara la medalla de oro y obtuviera su clasificación al Mundial Sub-18 de la especialidad, que se llevará a cabo en Brasil.

El certamen nacional tuvo como sede Pachuca, Hidalgo, donde el representante chiapaneco logró imponerse en su categoría y con ello aseguró un lugar dentro de la Selección Nacional Sub-18 que representará a México en la Gimnasiada Internacional de la ISF.

Estratega

Para Víctor Manuel López, entrenador de Panamericano Copoya, el resultado tiene un significado especial debido al proceso que ha acompañado al atleta desde sus primeros años dentro de la disciplina.

“Estamos muy orgullosos de Manuel Alejandro Zepeda, es un joven que desde pequeño está con nosotros, cada logro que ha tenido, es gracias a su dedicación y su esfuerzo”, señaló.

López destacó que el camino recorrido por el artemarcialista también representa un ejemplo para las nuevas generaciones que forman parte de la institución, al considerar que alcanzar una convocatoria nacional requiere constancia y una preparación permanente.

“Ser testigo de sus logros nos demuestra que llegar a selección nacional es posible, pero que requiere de disciplina, sobre todo de una mentalidad de nunca rendirse”, agregó.

Pasado positivo

La clasificación tendrá además un significado especial para Zepeda, quien ya cuenta con experiencia internacional. De acuerdo con su entrenador, el chiapaneco fue campeón mundial en Brasil en 2023, antecedente que ahora buscará aprovechar durante su preparación para la próxima competencia.

“Manuel en 2023 fue campeón mundial en Brasil, cuenta con experiencia, vamos a seguir trabajando para que llegue en la mejor forma a este magno evento, que reúne a lo mejor del Tae Kwon Do”, explicó Víctor Manuel López.

El Mundial Sub-18 representará una nueva oportunidad para el atleta de medirse ante exponentes provenientes de distintos países y continuar con un proceso deportivo que lo ha llevado a competir en escenarios nacionales e internacionales.

Además del campeonato obtenido por Zepeda López, Panamericano Copoya consiguió otra medalla durante su participación en la Gimnasiada Nacional 2026. Cristián de Jesús López Rodríguez obtuvo la presea de bronce, sumándose al balance positivo de la delegación.

También tuvieron participación Óscar Miguel Meneses, Ximena Santos Morales y Bruno Díaz Ochoa, quienes, aunque no subieron al podio, dejaron buenas actuaciones dentro de una competencia que reunió a atletas de diferentes entidades del país.

El director de la escuela resaltó que participar en este tipo de eventos permite a los jóvenes enfrentarse a rivales de alto nivel y adquirir experiencia para futuros eventos.

“Fuimos con un grupo de alumnos y alumnas, hay nuevos talentos, y asistir a la Gimnasiada les sirve de gran fogueo, hay un gran nivel y estamos contentos por los resultados de cada uno de ellos”, puntualizó.

Ahora, el trabajo de Panamericano “Copoya” se enfocará en continuar la preparación de Manuel Alejandro Zepeda López rumbo a Brasil, donde tendrá el compromiso de representar a México en la categoría Sub-18.

El oro conseguido en Pachuca marca así un nuevo capítulo en la trayectoria del chiapaneco, mientras que el resto de los integrantes de la escuela continuará con su proceso competitivo con la mira puesta en próximas convocatorias y torneos.