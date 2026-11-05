Manuel Zepeda busca apoyo

Con la ilusión de volver a poner el nombre de Chiapas en lo más alto del Tae Kwon Do internacional, Manuel Alejandro Zepeda López enfrenta un nuevo desafío fuera del tatami: conseguir los recursos económicos necesarios para asistir al Campeonato Mundial Sub-18, que se celebrará del 3 al 8 de diciembre en Brasil.

El representante de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Copoya aseguró su clasificación a la justa mundialista después de conquistar la medalla de oro en la Gimnasiada Nacional 2026, celebrada en Pachuca, Hidalgo, resultado que le otorgó la oportunidad de integrar la representación mexicana en la competencia internacional.

En entrevista, el multimedallista nacional compartió que el camino hacia la clasificación no fue sencillo, pues tuvo que enfrentar combates exigentes ante rivales de gran nivel. Sin embargo, su formación y su determinación le permitieron alcanzar el objetivo deportivo que se había trazado.

“Fueron peleas cerradas, hubo mucho nivel, pero se dio el resultado de ganar la plaza al Mundial en Brasil; ahora me encuentro efectuando dinámicas y rifas para poder reunir fondos y poder estar presente en el evento”, explicó.

Con el boleto mundialista en sus manos, el joven atleta ha comenzado una nueva etapa de preparación, esta vez enfocado también en conseguir patrocinadores y personas que deseen sumarse a su proyecto deportivo. Los gastos de traslado, estancia y participación representan un reto que busca superar con el respaldo de la sociedad chiapaneca.

Atleta destacado

La historia de Manuel con el Tae Kwon Do comenzó cuando tenía apenas cuatro años de edad, etapa desde la cual ha desarrollado su formación deportiva en la Escuela Panamericano Copoya, acumulando experiencia y resultados en competencias nacionales e internacionales.

Entre sus principales antecedentes destaca el campeonato nacional del Selectivo Escolar 2023, el título mundial obtenido en la Gimnasiada de Río de Janeiro, Brasil, en 2023, además de una presea de bronce y un campeonato por equipos en los Juegos Nacionales Conade del mismo año.

Ahora, con una nueva oportunidad de competir en territorio brasileño, Manuel Alejandro Zepeda López busca que el respaldo de patrocinadores, empresas y ciudadanos se convierta en el impulso necesario para cumplir su objetivo: representar dignamente a Chiapas y México, y pelear por una nueva medalla mundialista.