Maratónica jornada en el campo de la Unicach

Los torneos Silver Femenil y Silver Mixto de la Liga Uniflag entran en su tercera semana de competencia este sábado, con una atractiva cartelera de encuentros en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

Las acciones inician desde las 3:00 de la tarde, con triple actividad femenil: Raptors enfrentará a Dolphins Youth, mientras que las quinceañeras de Fifteen Selected buscarán mantener su paso perfecto frente a un duro rival como South Crew. En paralelo, las Mustangs se medirán con las universitarias de la Unicach .

A las 4:00 de la tarde continúa la acción del Torneo Silver Femenil con otros tres encuentros: South Crew, en su segunda aparición de la tarde, se topará con Dolphins Rookies, Tucanes ENLEF hará lo propio ante Dolphins Youth, que también tiene doble jornada, y Unach intentará frenar a las veloces Raptors.

En el mismo horario, pero en el torneo Silver Mixto, Toxic buscará vencer a Mustangs Black para terminar con su invicto.

La actividad se intensifica a partir de las 5:00 de la tarde, cuando Amigajeros se enfrente con Unicach, Tucanes ENLEF choque con Raptors y Dolphins Family Team (DFT) mida fuerzas con Mustangs White.

En ese mismo horario, Power Puff buscará su primer triunfo cuando encare a las Águilas del IMSS, en un duelo en el que viejos coequiperos se han vuelto rivales.

De esta forma y con el calendario ya en marcha y las tablas de posiciones tomando forma, la jornada sabatina se perfila como un punto de inflexión en la pelea por los lugares de privilegio en ambos torneos.