Margarita, fuerza femenina del Boxeo

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el deporte también se convierte en un espacio para reconocer historias de esfuerzo, disciplina y superación. Una de ellas es la de Margarita Dionisio Alvarado, atleta que ha destacado en el Boxeo, con una trayectoria que refleja constancia, carácter y determinación.

Con el deseo de abrir camino para más mujeres dentro del ámbito deportivo, la comparte en entrevista para los lectores de “Cuarto Poder”.

Margarita, ¿Cómo te iniciaste en el Boxeo?

“Empecé ya de grande, a la edad de 17 años. Para un deporte de combate e individual es una edad ya bastante grande, pero eso no me impidió tampoco hacerlo, como siempre he dicho: la constancia, la perseverancia, la disciplina hicieron que pudiera tener los logros que tengo, que soy la primera mujer en darle una medalla de oro a Chiapas en la disciplina de Boxeo”.

Y agrega: “Eso me causó un gran impacto y me motivó aún más a prepararme y ahorita ya estoy como entrenadora, ya llevo cuatro años y la intención es ir jalando niñas, ir rompiendo los estereotipos de que las mujeres en la casa para los quehaceres, para ayudar a mamá, pues se ha comprobado realmente que como mujeres hemos sacado más la casta que los varones, no por hacerlos menos, pero es lo que te ayuda a romper los estereotipos y marcar la diferencia, demostrar que también nosotras podemos y que no somos un sexo débil, al contrario, tenemos muchas fortalezas para sacar lo mejor de nosotros en nuestra disciplina y en la vida cotidiana (…) a mí en lo personal el Boxeo me ha dado mucha seguridad, como persona y como mujer”.

¿Cuál es el logro más importante en tu carrera deportiva?

“Cuando quedo campeona nacional (en la Universiada Nacional 2018 en Toluca), porque es algo por lo que me esmeré, fue un periodo en el que iba a la escuela, trabajaba y entrenaba. Me dije: tengo hambre de eso, quiero esa medalla en el pecho y me la traje y esa medalla me ha abierto muchas puertas. Gracias a Dios he conocido a mucha gente, tengo amistades también en otros estados, por el Box tengo un empleo y de cierta manera figuro en el deporte.

He aportado a Chiapas y estamos aportando eso con nuestros próximos pupilos que traemos, porque ya tengo niñas de 10 años que quieren pelear y es un orgullo saber que ellas confían en nosotros, también es bastante responsabilidad y me gusta porque es como el punto de que somos el reflejo de ellas y hay que hacer las cosas bien también para ellas”.

¿Qué obstáculos has enfrentado que han sido los más significativos en tu trayectoria?

“Por ejemplo al principio mi mamá sí fue una de las personas que no quería (que boxeara). Me decía: si ni yo te pego y vas a ir que te peguen otro lado (ríe). Me costó mucho ese punto de que mi mamá me diera su apoyo, que llegara a verme a alguna competencia, pero cuando fue me dijo: Hija te admiro y tienes todo mi apoyo a partir de ahora, veo por lo que te esfuerzas.

Como entrenadora me ha tocado escuchar alumnos que dicen: vengo a clases de Box y preguntan ¿dónde está el profe? y les digo soy yo y el hecho de que una mujer es la que les va a enseñar un deporte que para ellos lo ven como que es súper fácil, nada más venir a tirar golpes, pero no saben qué hay atrás de todo eso”.

Tengo entendido que también practicas el Tocho y el Futbol de forma regular...

“Sí, he hecho de deporte toda mi vida. Desde los siete años he estado en la actividad deportiva, jugué Basquetbol, Futbol, Voleibol y ahorita que empecé a jugar Tocho igual de hobby.

Por mi carrera como Maestra de Educación Física siento que eso ha sido favorable, porque es mi entorno ya, la actividad física.”

¿Qué es lo que más te gusta de practicar el Tocho y Futbol, que son muy diferentes al Boxeo?

“Yo creo que la convivencia, mis compañeras somos un grupo muy fuerte, nos vemos como familia a pesar de que es un proyecto que sacamos apenas el año pasado. Tenemos un equipo de Tocho que surgió de puras amigas de Futbol, imagínate, puras de Futbol en en un deporte que no es el nuestro, pero eso hizo también que nos uniéramos más porque todas estamos nuevas en eso y todas aprendimos a errores y a regaños. En cambio, el Boxeo es un deporte individual y ahí eres tú sola, no hay de que me cansé y echemos un cambio”.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, ¿qué significa para ti representar a las mujeres en el deporte?

“Mucho, porque demostramos que no estamos hechas solo para estar en casa, sino que tenemos muchas habilidades y nuestras capacidades son muy altas, que tenemos agallas”.

Finalmente, ¿qué consejo le darías a mujeres para practicar un deporte?

“Mi consejo es que realmente luchen por lo que quieren, que nunca dejen de insistir pues el que persevera alcanza y que no hagan caso a los comentarios como: no puedes o ¿qué haces ahí?, Eso no es para ti. La mejor manera es demostrándolo con resultados, con hechos y de qué manera, pues esmerándose, esforzándose un poquito más, dar más de lo que siempre hemos dado”.