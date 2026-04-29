María Balcázar clasifica al Riviera Maya Open

La golfista chiapaneca María Balcázar logró una destacada clasificación al Riviera Maya Open de la LPGA, luego de superar el exigente Monday Qualifier celebrado en Playa del Carmen, Quintana Roo. La jugadora originaria de Tuxtla Gutiérrez mostró carácter y determinación para asegurar su lugar en uno de los torneos más importantes del calendario internacional femenil.

Balcázar firmó una tarjeta de 74 golpes (+2), resultado que la colocó empatada en la primera posición de los dos boletos disponibles para acceder al certamen. La igualdad en el liderato obligó a un desempate entre las jugadoras involucradas, elevando la tensión en el campo El Camaleón Golf Course at Mayakoba, escenario de grandes eventos del Golf profesional.

Ya en el “playoff“, la chiapaneca mantuvo la calma en un momento clave y respondió con un certero “birdie” en el primer hoyo extra, suficiente para inclinar la balanza a su favor. Con ese golpe preciso, selló una actuación sobresaliente, confirmando su capacidad para competir bajo presión y aprovechar las oportunidades en instancias decisivas.

Este resultado representa un paso importante en la carrera de María Balcázar, quien ahora tendrá la oportunidad de medirse con jugadoras de talla internacional en territorio mexicano. Su clasificación no solo refleja su nivel competitivo, sino también el crecimiento del Golf en Chiapas, que continúa aportando talento a escenarios de alto nivel.

“Muy agradecida por esta oportunidad y emocionada por lo que viene. Feliz de haber peleado hasta el final”, expresó tras asegurar su lugar, dejando ver la emoción por este logro significativo.

Balcázar llegará al Riviera Maya Open en un buen momento, con confianza y ritmo competitivo, lista para encarar un reto mayor y tratar de dejar huella en casa.