María Fernanda continúa en plan grande

La participación mexicana en el Tenis de Mesa de los Juegos Panamericanos 2025 tuvo un episodio intenso en los octavos de final del dobles femenil. La pareja conformada por la chiapaneca María Fernanda Aguilar y la sonorense Ximena Figueroa quedó eliminada tras un reñido duelo frente a la dupla de Estados Unidos.

El partido, disputado en el estadio de Tenis de Mesa de Asunción, Paraguay, terminó con marcador de 3-2 a favor de las estadounidenses, luego de una remontada que apagó las aspiraciones nacionales.

El compromiso comenzó con gran autoridad por parte de México, que se llevó el primer set con un contundente 11-4, demostrando precisión en cada remate y coordinación en la dupla. Sin embargo, las contendientes Tashiya Piyadasa y Satya Aspathi reaccionaron rápidamente para empatar la serie con un 11-5, mostrando solidez en defensa y obligando a las mexicanas a esforzarse al máximo.

El tercer “game” volvió a poner a las nacionales en ventaja. Aguilar y Figueroa lograron imponerse por 11-9 en un set cerrado, lo que las dejó a solo un paso de instalarse en la ronda de cuartos de final. La esperanza creció en el banquillo mexicano, pues el ritmo de la chiapaneca fue clave en ese momento para equilibrar la presión rival.

No obstante, la historia cambió en los dos sets definitorios. La pareja estadounidense supo manejar la presión y capitalizar cada error de las mexicanas. Primero se impusieron por 11-6 y finalmente cerraron con un 11-7 que sentenció el destino del partido. El esfuerzo de Aguilar y Figueroa no alcanzó y México quedó fuera de la competencia en esta modalidad.

Próximo reto

A pesar de la eliminación, la chiapaneca María Fernanda Aguilar mantiene viva su participación en Asunción, ya que tiene por delante un duelo importante en la prueba individual. Su siguiente reto será frente a la ecuatoriana Keimy Archundia en la categoría “singles” femenil, encuentro que definirá su permanencia en el torneo y que representa una nueva oportunidad de destacar en el escenario internacional.