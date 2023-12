María Fernanda Cruz pone broche de oro al 2023

Un nuevo título en su laureada carrera para cerrar el año 2023 con broche de oro es el objetivo de la judoca chiapaneca María Fernanda Cruz Bolón, flamante ganadora del Premio Municipal del Deporte de Tuxtla Gutiérrez.

Antes de recibir el mencionado galardón, la atleta que en 2022 ganó también el Premio Estatal del Deporte se declaró lista para participar en el Torneo Nacional Profesor Jorge Ito de la Federación Mexicana de Judo, a celebrarse en Oaxtepec, Morelos, y el cual representa el primer clasificatorio para Juegos Panamericanos Junior.

“Sabemos que es una competencia muy importante. Sí o sí tenemos que ganar. Voy con la mentalidad de que tengo que dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho”, declaró para “Cuarto Poder”, y reconoció que se termina un 2023 lleno de logros, mismos que comenzaron desde el Macro Regional de Juegos Nacionales Conade en el que se consagró campeona.

Después, en el prestigiado Torneo Tomoyoshi Yamaguchi, fue primera de su categoría y tercera de primera fuerza. Posteriormente, en los Juegos Nacionales Conade logró el bicampeonato, para luego integrarse a la selección nacional mexicana que tuvo un campamento en Valencia, España, y después fue al Mundial de Croacia, donde si bien no le fue como esperaba, al caer en la primera ronda, se queda con la certeza de puede dar más y no rendirse.

Luego fue al Panamericano de Canadá, donde obtuvo el bronce, continuando con su participación en el Torneo Daniel Flores Hernández, el cual quedó campeona en la categoría junior y primera fuerza. “Me fue muy bien, creo que lo internacional me ha servido muchísimo, he subido mi nivel, todavía no como yo quisiera, pero vamos poco a poco, es un proceso”, afirmó.

Respecto a lo que vendrá en el próximo 2024, reconoció que será difícil, pues subió a la categoría junior, donde enfrentará a rivales de más experiencia. “Sabemos que siempre que entramos a una categoría nueva hay personas que ya es su segundo o último año, y en mi caso es el primer año en junior y sí estoy un poco nerviosa de saber qué va a pasar, pero me estoy preparando para eso”, expresó.

Pos otra parte, sus objetivos inmediatos son repetir el oro en Juegos Nacionales Conade, volver a asistir a un campamento en Europa para foguearse y también formar parte de la preselección para Juegos Panamericanos Junior. “Entonces, va a ser un 2024 igual o más movido que este 2023, pero esperemos que sea muchos triunfos, aunque sabemos que el deporte también es de derrotas, pero de eso se aprende más, y a esperar el 2024 con los brazos abiertos. Que pase lo que tenga que pasar”, puntualizó.