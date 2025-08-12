María Fernanda Cruz se cuelga el bronce

La judoca chiapaneca María Fernanda Cruz Bolón tuvo una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al conquistar la medalla de bronce en la división de -63 kilogramos. El certamen se llevó a cabo del 10 al 13 de agosto en el estadio CEO de la capital paraguaya, reuniendo a las mejores exponentes juveniles del continente.

Integrante de la selección nacional, Cruz Bolón se convierte en una de las dos atletas de Chiapas que han subido al podio en esta edición, junto a Naomi Aguilar Cerecedo, finalista en equipos recurvo femenil de Tiro con Arco.

El camino de la judoca no fue sencillo. En la fase de cuartos de final cayó por “ippon” frente a la colombiana Ivette Fuentes, lo que la obligó a buscar su pase al podio a través del repechaje. En esa instancia reaccionó con determinación, venciendo por “wazari” a Noilyn Aguilar Bravo, de Costa Rica.

En el combate por la medalla, programado para el mediodía, la chiapaneca se impuso con autoridad por “ippon” ante Wendy Martínez de Cuba, asegurando así el metal de bronce para México.

Su triunfo no solo representa un logro personal, sino también un impulso para el Judo chiapaneco, que ve reflejado en ella el fruto de años de entrenamiento y compromiso.

Cruz Bolón agradeció el respaldo de su equipo de trabajo, entrenadores y familiares, y destacó que este resultado es una motivación para seguir brillando en el ciclo internacional.

La delegación mexicana de la disciplina cerró su participación en Asunción con resultados alentadores, confirmando el potencial de la nueva generación que busca consolidarse en el alto rendimiento.